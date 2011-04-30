Сегодня в Хабаровске пройдет гала-концерт Дальневосточного фестиваля "Студенческая весна 2011"

ХАБАРОВСК. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Хабаровском краевом театре драмы в 17 часов начнется гала-концерт Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 2011». Фестиваль проводится ежегодно. Его цель - повышение социальной активности молодежи, привлечение студентов к решению актуальных экономических, научно-технических, социальных проблем. Он состоит из научно-исследовательской и творческой программ, передает РИА «Восток-Медиа».

Научно-исследовательская программа в этом году включала в себя 7 конкурсов. Это конкурсы студенческих научных работ в области инновации и технического творчества, социологии, социальной политики, государственного и муниципального управления, научных работ по истории Хабаровского края и Дальнего Востока, научно-практических работ «Охрана общественного здоровья, физическая культура и спорт», а также в области прикладных экономических исследований, юриспруденции, психологии и педагогики.

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов научно-исследовательской программы Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна 2011» пройдет днем в Доме официальных приемов правительства края. Дипломы за подписью губернатора вручит заместитель председателя краевого правительства – министр образования и науки Андрей Базилевский.