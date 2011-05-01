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Posted 1 мая 2011, 09:44

Published 1 мая 2011, 09:44

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Алексей Стельмах, глава администрации Лесозаводска поздравляет с Первомаем:

1 мая 2011, 09:44
Мы сможем сделать наш любимый город лучше и красивее!

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая. ВОСТОК-МЕДИА - «Дорогие жители Лесозаводского округа и Приморья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая - праздником Весны и Труда!
С этим праздником мы связываем самые светлые надежды, новые мечты, планы. Он всегда был и будет олицетворением созидательной и плодотворной работы, радости, творчества.
В «Праздник труда», мы поздравляем и чествуем лучших людей разных профессий. Их портреты размещаются на городской и районной Досках Почета. Только общими усилиями мы сможем преодолеть трудности, уверен, вместе мы добьемся успеха, сделаем Лесозаводск красивым и процветающим городом, в котором хочется жить, работать, растить детей».
Желаю вам в этот день весеннего настроения, счастья, крепкого здоровья, благополучия».

Глава администрации Лесозаводского городского округа
Алексей Стельмах

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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