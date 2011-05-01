Алексей Стельмах, глава администрации Лесозаводска поздравляет с Первомаем:

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая. ВОСТОК-МЕДИА - «Дорогие жители Лесозаводского округа и Приморья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая - праздником Весны и Труда!

С этим праздником мы связываем самые светлые надежды, новые мечты, планы. Он всегда был и будет олицетворением созидательной и плодотворной работы, радости, творчества.

В «Праздник труда», мы поздравляем и чествуем лучших людей разных профессий. Их портреты размещаются на городской и районной Досках Почета. Только общими усилиями мы сможем преодолеть трудности, уверен, вместе мы добьемся успеха, сделаем Лесозаводск красивым и процветающим городом, в котором хочется жить, работать, растить детей».

Желаю вам в этот день весеннего настроения, счастья, крепкого здоровья, благополучия».