Анонсы и даты на 1 мая от РИА "Восток-Медиа"

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая в 11.00 во Владивостоке начнется праздничная демонстрация, посвященная Дню Весны и Труда. В украшенных колоннах по центральной улице Владивостока пройдут представители администрации края, общественных организаций и партий, трудовые коллективы промышленных, торговых предприятий, образовательных и медицинских учреждений, работники культуры и искусства, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, спортсмены. Возглавит колонну руководство края. Празднование в центре Владивостока продолжится концертом. Лучшие творческие коллективы Приморья выступят на центральной площади города. Также пройдут народные гуляния.

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая жителей и гостей Владивостока приглашают присоединиться к первомайской демонстрации, которую организует Приморское краевое отделение КПРФ. Место проведения:

12:00 -12:30 сбор у сквера на остановке «Дальзавод»;

12:30 -13:30 проход колонной по правой стороне улицы Светланской до Привокзальной площади к памятнику В.И.Ленина;

13:30- 14:30 митинг у площадки памятника В.И.Ленину.

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая с 8.00 до 13.00 в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение по ул. Светланской (от ост. «Авангард» до пересечения с ул. Алеутской).

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая владельцы катеров, лодок, гидроциклов могут выходить в море – откроется навигация для маломерных судов на водных объектах Приморского края.

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая в Приморском крае начнется замена полисов ОМС на полисы единого образца. Процедура рассчитана на несколько лет и закончится 31 декабря 2013 года. К этому моменту будут заменены все полисы ОМС, выданные и действовавшие до 1 января 2011 года.

ВЛАДИВОСТОК. 1 мая – с этого дня у приморских владельцев приборов учета горячего водоснабжения появится возможность вносить показания счетчиков в текущую квитанцию за тепловую энергию.

ХАБАРОВСК. 1 мая в Хабаровске пройдет первомайская акция в форме шествий, митингов и пикетов под девизом «За достойные рабочие места и заработную плату!» Начнется акция митингом на Комсомольской площади, откуда колонны затем проследуют по главной улице города до площади имени Ленина и далее к городским прудам, где состоятся массовые праздничные гуляния. Митинг и шествие, в котором, по предварительным подсчетам, примут участие около 20 тысяч человек, профсоюзы организуют совместно с региональным отделением «Единой России», «Молодой гвардией «Единой России»» и молодежным объединением «Мой край».

Митинги, шествия, собрания в трудовых коллективах, концерты и праздничные мероприятия, в которых примут участие около 15 тысяч человек, намечено провести также в Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Николаевском, Верхнебуреинском, Солнечном, Советско-Гаванском и Вяземском районах.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 1 мая День открытых дверей пройдет в детской художественной школе. Гостей будут ждать с 13.00 до 19.00. Комсомольчане смогут ознакомиться с выставкой работ преподавателей школы «Мастерство и вдохновение», с экспозицией выпускников художественной школы разных лет, с фотовыставкой «Тихая жизнь» преподавателя Марины Новиковой, с выставками «Зеркало времени» и «Русская сказка».

БЛАГОВЕЩЕНСК. 1 мая в преддверии 155-летия Благовещенска стартует акция по озеленению города, которая продлится до 15 мая.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. В 10.30 на улице Ленинской (у здания бывшего ГУМа) начнётся формирование колонн. Они формируются по отраслевому принципу, их возглавят руководители отраслевых министерств и профсоюзов. Движение колонн начнётся в 12.15. На центральной площади Петропавловска с поздравлениями к жителям региона обратятся губернатор края Владимир Илюхин, председатель краевого законодательного собрания Борис Невзоров, председатель Федерации независимых профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.

В 13.00 начнётся концерт, участие в котором примут ведущие творческие коллективы и исполнители края.