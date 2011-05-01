Анонсы и даты на 1 мая от РИА "Восток-Медиа"

Posted 30 апреля 2011, 21:44
Published 30 апреля 2011, 21:44
Modified 17 сентября 2022, 11:12
Updated 17 сентября 2022, 11:12
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая в 11.00 во Владивостоке начнется праздничная демонстрация, посвященная Дню Весны и Труда. В украшенных колоннах по центральной улице Владивостока пройдут представители администрации края, общественных организаций и партий, трудовые коллективы промышленных, торговых предприятий, образовательных и медицинских учреждений, работники культуры и искусства, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, спортсмены. Возглавит колонну руководство края. Празднование в центре Владивостока продолжится концертом. Лучшие творческие коллективы Приморья выступят на центральной площади города. Также пройдут народные гуляния.
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая жителей и гостей Владивостока приглашают присоединиться к первомайской демонстрации, которую организует Приморское краевое отделение КПРФ. Место проведения:
12:00 -12:30 сбор у сквера на остановке «Дальзавод»;
12:30 -13:30 проход колонной по правой стороне улицы Светланской до Привокзальной площади к памятнику В.И.Ленина;
13:30- 14:30 митинг у площадки памятника В.И.Ленину.
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая с 8.00 до 13.00 в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение по ул. Светланской (от ост. «Авангард» до пересечения с ул. Алеутской).
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая владельцы катеров, лодок, гидроциклов могут выходить в море – откроется навигация для маломерных судов на водных объектах Приморского края.
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая в Приморском крае начнется замена полисов ОМС на полисы единого образца. Процедура рассчитана на несколько лет и закончится 31 декабря 2013 года. К этому моменту будут заменены все полисы ОМС, выданные и действовавшие до 1 января 2011 года.
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая – с этого дня у приморских владельцев приборов учета горячего водоснабжения появится возможность вносить показания счетчиков в текущую квитанцию за тепловую энергию.
ХАБАРОВСК. 1 мая в Хабаровске пройдет первомайская акция в форме шествий, митингов и пикетов под девизом «За достойные рабочие места и заработную плату!» Начнется акция митингом на Комсомольской площади, откуда колонны затем проследуют по главной улице города до площади имени Ленина и далее к городским прудам, где состоятся массовые праздничные гуляния. Митинг и шествие, в котором, по предварительным подсчетам, примут участие около 20 тысяч человек, профсоюзы организуют совместно с региональным отделением «Единой России», «Молодой гвардией «Единой России»» и молодежным объединением «Мой край».
Митинги, шествия, собрания в трудовых коллективах, концерты и праздничные мероприятия, в которых примут участие около 15 тысяч человек, намечено провести также в Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Николаевском, Верхнебуреинском, Солнечном, Советско-Гаванском и Вяземском районах.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 1 мая День открытых дверей пройдет в детской художественной школе. Гостей будут ждать с 13.00 до 19.00. Комсомольчане смогут ознакомиться с выставкой работ преподавателей школы «Мастерство и вдохновение», с экспозицией выпускников художественной школы разных лет, с фотовыставкой «Тихая жизнь» преподавателя Марины Новиковой, с выставками «Зеркало времени» и «Русская сказка».
БЛАГОВЕЩЕНСК. 1 мая в преддверии 155-летия Благовещенска стартует акция по озеленению города, которая продлится до 15 мая.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда. В 10.30 на улице Ленинской (у здания бывшего ГУМа) начнётся формирование колонн. Они формируются по отраслевому принципу, их возглавят руководители отраслевых министерств и профсоюзов. Движение колонн начнётся в 12.15. На центральной площади Петропавловска с поздравлениями к жителям региона обратятся губернатор края Владимир Илюхин, председатель краевого законодательного собрания Борис Невзоров, председатель Федерации независимых профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
В 13.00 начнётся концерт, участие в котором примут ведущие творческие коллективы и исполнители края.
ВЛАДИВОСТОК. 1 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Международный день солидарности трудящихся. Oн отмечается в 66 государствах мира после принятого в июле 1889 решения I (Парижского) конгресса и II Интернационала о ежегодном праздновании этого дня (в память о выступлении и борьбе с полицией рабочих Чикаго в майские дни 1886). Праздновался в России впервые в 1890 в Варшаве, в 1891 в Санкт-Петербурге. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда.
1 мая 1901 года многие владивостокцы побывали в саду «Италия» на мысе Голдобина, славившемся своими многочисленными аттракционами и прекрасным рестораном. И вот в этом, весьма приятном для отдыха месте, в условиях строгой конспирации состоялась первая политическая маёвка владивостокских рабочих. В ней приняли участие 13 человек, а среди собравшихся был и ссыльный поляк, прошедший сахалинскую каторгу, Бронислав Пилсудский. Впоследствии, в память об этой маёвке один из районов города был назван Первомайским.
1 мая 1917 года вышел первый номер большевистской газеты «Красное Знамя». Первым её редактором стал Арнольд Нейбут, а активными сотрудниками - профессиональные революционеры-большевики, известные писатели и поэты Фадеев, Асеев. В первом номере на первой странице газеты был опубликован текст предисловия Энгельса к «Коммунистическому Интернационалу», а также тексты песен «Интернационал» и «Красное знамя». С момента своего выхода газета имела большевистский характер, она сразу взяла курс на разъяснение рабочим их истинных революционных целей. Газета «Красное Знамя» являлась страстным пропагандистом идей коммунистической партии, её боевым помощником и организатором борьбы за победу власти Советов.
1 мая 1917 года около 40 тысяч владивостокцев собрались на ипподроме (район рынка на Спортивной). На ипподроме были установлены трибуны самых различных партий и группировок. Особенно много народа столпилось вокруг трибуны Совета рабочих и военных депутатов. После выступления все дружно со знамёнами и транспарантами пошли по Светланской к вокзалу, где был устроен ещё один митинг. В этот день все театры и иллюзионы были переполнены. Сборы шли в фонд советов рабочих и военных депутатов. А вечером весь город был иллюминирован. Многие ходили по улицам с красными фонариками, что придавало городу своеобразный колорит.
1 мая 1925 года в депо железнодорожной станции Первая Речка торжественно открыт памятник Ленину. Это был весьма оригинальный монумент - высокий его пьедестал составляли вагонные колёсные пары. Но до наших дней этот памятник не сохранился.
1 мая 1957 года можно считать днем рождения во Владивостоке телевизионного кинопроизводства. В середине 50-х годов на телевидении стали появляться информационно-публицистические, литературно-художественные, музыкальные, спортивные, учебные программы. В течение короткого времени Приморский телецентр вышел на одно из первых мест в стране как по ежемесячному объёму, так и по разнообразию передач. Вначале съёмки были ограничены только пределами студии. Рождение же телевизионного кинопроизводства состоялось 1 мая 1957 года, В этот день удалось снять репортаж о параде кораблей и демонстрации трудящихся Владивостока.
1884 - в Чикаго начато строительство 10-этажного дома - первого небоскреба.
1890 - впервые проводится международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами Европы.
1891 - первая маевка в Петербурге, организованная социал-демократической группой М.И. Бруснева.
1948 - провозглашено создание КНДР.
1950 - в Китайской Народной Республике запрещаются полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.
1978 - японец Наоми Уемура после 54-дневного пути в одиночку (впервые в мире) достиг Северного полюса на собачьей упряжке. Прославленный альпинист, он все свои восхождения и путешествия совершал один, словно нарочно испытывая каждый раз судьбу. Через шесть лет фортуна отвернулась от него: при восхождении на высочайшую вершину Америки - пик Маккинли - он бесследно исчез.
Именинники: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Феликс.