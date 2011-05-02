Во Владивостоке открывается дачный сезон

ВЛАДИВОСТОК. 2 мая. ВОСТОК-МЕДИА - С 3 мая в районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населении администрации города Владивостока начнётся выдача проездных билетов на автобусы пригородного сообщения маршрута «Владивосток - 10 км» (№№ 103, 104, 105, 108) с 50 % скидкой от действующего тарифа.

Садоводы-дачники получат по 12 проездных (6 поездок туда - обратно) на каждый месяц.

Решение о предоставлении этих мер дополнительной социальной поддержки обусловлено многочисленными обращениями жителей Владивостока к главе города Игорю Пушкарёву.

Напомним, что право на получение проездных билетов имеют семьи с несовершеннолетними детьми (один из родителей и все несовершеннолетние дети), неработающие пенсионеры, достигшие возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, не имеющие льгот, с доходом ниже 1,5 величины прожиточного минимума, зарегистрированные по месту жительства на территории Владивостокского городского округа, из числа владельцев и собственников дачных участков, расположенных в урочищах «Соловей ключ» и «Тигровая падь».

Для получения абонементов необходимо обратиться в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока (отделы по месту регистрации):

- Фрунзенский район – ул.Фокина, д.25, каб.24, тел. 614-397;

- Ленинский район – Партизанский проспект, д.3, тел. 614-617;

- Первореченский район – ул. Ильичёва, д.15, каб. 11, тел. 614-201;

- Советский район – ул. Кутузова, д. 3-а, тел. 33-02-46;

- Первомайский район – ул. Калинина, д. 116, тел. 27-36-29.

