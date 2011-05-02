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Posted 1 мая 2011, 22:28

Published 1 мая 2011, 22:28

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Задать вопрос судебному приставу можно по электронной почте

1 мая 2011, 22:28
Электронные адреса отделов судебных приставов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 2 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Как заставить должника платить алименты на несовершеннолетнего ребенка? Какие меры принимает судебный пристав для исполнения судебного решения?
Почему решение суда, вступившее в законную силу, исполняется не так быстро, как хочется? Как подать заявление на розыск должника и его имущества? Куда и как пожаловаться на действия судебного пристава?
Эти и другие вопросы, касающиеся исполнительного производства, интересуют почти каждого человека, оказавшегося в роли взыскателя либо должника.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю уделят большое внимание работе с обращениями граждан. Начальники районных и городских отделов судебных приставов ведут личные приемы граждан, в результате которых заявителям даются разъяснения, проводятся проверки возможности взыскания, направляются запросы в регистрирующие органы на предмет выявления имущества, заводятся розыскные дела, выносятся предупреждения об уголовной ответственности.
Впрочем, в случае отсутствия возможности прийти лично на прием, свои вопросы можно задать, используя современные информационные технологии. В отделах судебных приставов Приморья работает электронная почта, с помощью которой граждане могут обращаться с пожеланиями, жалобами или предложениями по совершенствованию работы судебных приставов.

Электронные адреса отделов судебных приставов по г. Владивостоку:
Отдел судебных приставов по Ленинскому району– osp1@fssp25.ru
Отдел судебных приставов по Первомайскому району – osp2@fssp25.ru
Отдел судебных приставов по Первореченскому району – osp3@fssp25.ru
Отдел судебных приставов по Советскому району – osp4@fssp25.ru
Отдел судебных приставов по Фрунзенскому району - osp5@fssp25.ru

Управление ФССП России по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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