Задать вопрос судебному приставу можно по электронной почте

ВЛАДИВОСТОК. 2 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Как заставить должника платить алименты на несовершеннолетнего ребенка? Какие меры принимает судебный пристав для исполнения судебного решения?

Почему решение суда, вступившее в законную силу, исполняется не так быстро, как хочется? Как подать заявление на розыск должника и его имущества? Куда и как пожаловаться на действия судебного пристава?

Эти и другие вопросы, касающиеся исполнительного производства, интересуют почти каждого человека, оказавшегося в роли взыскателя либо должника.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю уделят большое внимание работе с обращениями граждан. Начальники районных и городских отделов судебных приставов ведут личные приемы граждан, в результате которых заявителям даются разъяснения, проводятся проверки возможности взыскания, направляются запросы в регистрирующие органы на предмет выявления имущества, заводятся розыскные дела, выносятся предупреждения об уголовной ответственности.

Впрочем, в случае отсутствия возможности прийти лично на прием, свои вопросы можно задать, используя современные информационные технологии. В отделах судебных приставов Приморья работает электронная почта, с помощью которой граждане могут обращаться с пожеланиями, жалобами или предложениями по совершенствованию работы судебных приставов.



Электронные адреса отделов судебных приставов по г. Владивостоку:

Отдел судебных приставов по Ленинскому району– osp1@fssp25.ru

Отдел судебных приставов по Первомайскому району – osp2@fssp25.ru

Отдел судебных приставов по Первореченскому району – osp3@fssp25.ru

Отдел судебных приставов по Советскому району – osp4@fssp25.ru

Отдел судебных приставов по Фрунзенскому району - osp5@fssp25.ru