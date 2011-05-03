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Posted 2 мая 2011, 21:12

Published 2 мая 2011, 21:12

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Китайские браконьеры пойманы на Амуре с поличным

2 мая 2011, 21:12
Сюжет
Происшествие
В улове оказался экземпляр краснокнижной калуги

ХАБАРОВСК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА - На участке Службы в Биробиджане в результате умелых действий российских пограничников задержаны два нарушителя государственной границы.
С 15 марта по 15 апреля китайской стороной проводился "Месячник пропаганды пограничной политики", где были предприняты меры по разъяснению своим гражданам правил режима государственной границы и порядка ведения хозяйственной деятельности на пограничных реках Амур и Уссури, но по истечению срока месячника все "встало на круги своя". Начиная с 20 апреля, каждый день пограничниками фиксировали по 3-4 случая нарушения режима государственной границы.
Так, ранним утром 23 апреля в районе 265 км реки Средний Амур отделения в селе Кукелево в ЕАО на российском берегу задержана китайская лодка типа "джонка" с двумя браконьерами на борту, осуществлявшими лов рыбы в 1400 метрах за линией главного фарватера. При задержании нарушители сопротивления не оказали. В лодке пограничниками были обнаружены и изъяты 6 сетей типа "оханы" общей длиной 800 метров и 70 особей рыб среди них, одна молодая калуга. По факту нарушения государственной границы проводится разбирательство.
Как отмечают российские пограничники, из-за возможности крупного улова "гости" из "Поднебесной" зачастую идут на осознанное нарушение государственной границы.
По сообщению группы общественных связей Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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