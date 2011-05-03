Корабли Тихоокеанского флота посетят Сингапур и Индонезию

ВЛАДИВОСТОК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и спасательного буксира «Фотий Крылов», под командованием командующего Приморским объединением разнородных сил капитана 1 ранга Виктора Соколова, взял курс на Сингапур, куда прибудет с неофициальным визитом 16 мая.

На традиционной церемонии проводов, состоявшейся в понедельник на 33 причале, напутственные слова тихоокеанцам произнес временно исполняющий обязанности командующего ТОФ контр-адмирал Сергей Авакянц, удачи в международной миссии военным пожелали представители Русской православной церкви и ряда ветеранских общественных организаций Владивостока.

Во время визита отряд примет участие в международном салоне вооружений и техники «ИМДЕКС-2011». Примечательно, что российские корабли являются неоднократными участниками подобных выставок. Так, в 2009 году порт Сингапур с такой же целью посетил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Визит российского отряда кораблей в «город Льва» продлится до 20 мая. Затем отряд Тихоокеанского флота возьмет курс на Индонезию, где с 25 по 27 мая совершит заход в порт Макасар. В рамках визита российские и индонезийские моряки проведут плановые совместные учения антипиратской направленности. Для этого на борту БПК «Адмирал Пантелеев» находится специальное подразделение морской пехоты и авиагруппа, среди которых есть военнослужащие ранее принимавших участие в операциях против пиратов.