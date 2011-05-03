"Мисс Интернет Дальнего Востока" стала жительница Советской Гавани

ХАБАРОВСК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Окончено финальное Интернет-голосование второго конкурса среди дальневосточниц "Мисс Интернет Дальнего Востока - 2011". Напомним, что конкурс проводится, как одно из мероприятий Дальневосточного Интернет-форума.

Почетный титул "Мисс Интернет Дальнего Востока - 2011" завоевала Лилия Горобей из города Советская Гавань Хабаровского края, набрав в финальном голосовании более 1700 голосов.

«Первой вице-мисс Интернет Дальнего Востока -2011» стала представительница Владивостока - Алла Папонина, а титул "Вторая вице-мисс Интернет Дальнего Востока - 2011" получила Виктория Радецкая, также из Владивостока.

В этом году конкурс в течении семи месяцев. На почетное звание претендовали 431 жительница Дальнего Востока. Пользователи сети Интернет всего мира в два этапа голосовали за девушек.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель организационного комитета конкурса Андрей Свинчуков, в этом году претендентки на титул «Мисс Интернет Дальнего Востока» более активно использовали средства сети Интернет для самопродвижения с целью привлечения пользователей сети голосовать за них. Активно использовались блоги, социальные сети, форумы, е-майл рассылки и другие средства.

Не обошлось и без попыток «накрутить» голоса, но команда разработчиков во главе с техническим директором конкурса Сергеем Ткачуком вовремя разоблачала нарушителей и поддельные голоса не засчитывались.

Торжественная церемония награждения победительниц конкурса состоится в Хабаровске 26 мая, где победительнице вручат корону, изготовленную торговым домом "Золотая Русь". Корона является не только титульным символом, но и произведением ювелирного искусства. Кроме того, все участницы получат почетные дипломы и подарки от партнеров конкурса.

Для того, что бы посетить церемонию награждения, необходимо зарегистрироваться для участия в Десятом Дальневосточном интернет-форуме на сайте http://www.dvif.org.