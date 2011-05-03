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Posted 3 мая 2011, 00:00

Published 3 мая 2011, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

SOS в Японском море

3 мая 2011, 00:00
Сюжет
Происшествие
Российский теплоход из-за аварийной ситуации отбуксировали к приморскому берегу

ВЛАДИВОСТОК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА — В Японском море в ночь на понедельник в аварийную ситуацию попал теплоход «Михаил Луконин» Сахалинского морского пароходства, с грузом металлолома следовавший в один из портов Республики Корея.

На судне во время шторма с высотой волн 2-2,5 метра и при ветре 13-15 метров в секунду отказал главный двигатель, «Михаил Луконин» запросил помощь. Владивостокский морской спасательно-координационный центр направил к аварийному теплоходу крупное судно «Пионер Холмска» также Сахалинского пароходства, этот транспорт взял «Михаила Луконина» на буксир и сейчас ведет в бухту Джигит на севере Приморского края.
По информации диспетчерской службы Сахалинского пароходства, теплоход «Михаил Луконин» относится к судам класса река-море. Длина транспорта 120 метров, грузоподъемность около 5 тыс. тонн, экипаж состоит из 19 человек. Угрозы жизни морякам нет, «Пионер Холмска» планирует привести «Михаила Луконина» в бухту Джигит, защищенную от ветров и волн, сегодня в середине дня.
Михаил Войтенко и ИТАР-ТАСС

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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