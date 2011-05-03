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Posted 3 мая 2011, 00:11

Published 3 мая 2011, 00:11

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

В Приморье связисты испортили водозащитную дамбу

3 мая 2011, 00:11
Сюжет
Происшествие
Таким образом, грубо нарушено земельное законодательство при строительстве линии связи

ВЛАДИВОСТОК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Дальсвязьстрой» в результате производства несанкционированных строительных работ по сооружению линии связи привело к серьёзному повреждению мелиоративной осушительной системы «Шкотовская-2» и порче сельскохозяйственных угодий. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю по этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщил помощник руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий Саленко, на территории Шкотовского района в ходе проведения несанкционированных строительных работ по устройству линии связи ОАО «Дальсвязьстрой» на глубину в 1,5 метра нарушило две мелиоративные дороги общей протяжённостью 300 метров, а также обводную водозащитную дамбу протяжённостью в 1 километр 125 метров. Работы не были согласованы с балансодержателями, собственниками земельных участков на мелиоративной системе, а также со специальным уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель. Причём после окончания строительных работ нарушенные объекты восстановлены не были.
Сейчас по выявленным фактам нарушений норм землепользования в отношении ОАО «Дальсвязьстрой» управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.

Алексей Станиславский, по материалам управления Россельхознадзора по Приморскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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