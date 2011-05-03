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Posted 3 мая 2011, 01:16

Published 3 мая 2011, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Во Владивостоке водоканал совершил подкоп под трамвай

3 мая 2011, 01:16
Работа трамвайного маршрута №6 "Сахалинская – Баляева" приостановлена

ВЛАДИВОСТОК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Временно приостановлена работа трамвайного маршрута №6 «Сахалинская – Баляева».
Это произошло в результате обрушения части насыпного земляного полотна, прилегающего непосредственно к трамвайным путям на участке между речкой Объяснения и остановкой «Школьная». Оползень произошел в результате масштабных земляных работ по прокладке систем водоснабжения и канализации, которые ведут здесь бригады КГУП «Приморский водоканал».
По оценке специалистов, ими не были учтены особенности влажного грунта, который «поплыл», создав аварийную ситуацию. В настоящее время составляется претензионный акт в адрес «Примводоканала». Прибывшими на место происшествия ремонтниками начаты восстановительные работы. Планируется, что к завтрашнему утру движение трамвая будет восстановлено.

По сообщению пресс-служба администрации Владивостока

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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