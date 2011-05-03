Во Владивостоке водоканал совершил подкоп под трамвай

ВЛАДИВОСТОК. 3 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Временно приостановлена работа трамвайного маршрута №6 «Сахалинская – Баляева».

Это произошло в результате обрушения части насыпного земляного полотна, прилегающего непосредственно к трамвайным путям на участке между речкой Объяснения и остановкой «Школьная». Оползень произошел в результате масштабных земляных работ по прокладке систем водоснабжения и канализации, которые ведут здесь бригады КГУП «Приморский водоканал».

По оценке специалистов, ими не были учтены особенности влажного грунта, который «поплыл», создав аварийную ситуацию. В настоящее время составляется претензионный акт в адрес «Примводоканала». Прибывшими на место происшествия ремонтниками начаты восстановительные работы. Планируется, что к завтрашнему утру движение трамвая будет восстановлено.