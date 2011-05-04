"Контролеры" Законодательной думы проверили финансовые "потоки" при выполнении целевых программ в Хабаровском крае



ХАБАРОВСК. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательной думы депутаты заслушали доклад председателя контрольно-бюджетной палаты регионального парламента Галины Гребенюк. Она рассказала о результатах проведенного в министерствах Хабаровского края контрольного мероприятия «на предмет целевого и эффективного использования» средств краевого бюджета при реализации целевой программы «Здоровое поколение» на 2007-2010 годы, рассказывает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Проверялись министерства здравоохранения, строительства, образования и науки, молодежной политики, туризма и спорта. Фактов нецелевого использования средств не установлено. К сожалению, из-за сложной финансово-экономической ситуации финансирование краевой целевой программы с 2009 года было урезано. С первоначальных 375 миллионов до 96 миллионов рублей. В основном сокращение финансирования произошло по причине приостановки строительства нового корпуса в детской краевой клинической больнице. Тем не менее, программные показатели обнадеживают: за эти года снизилась младенческая и материнская смертность, уменьшилось количество абортов, женщинам гораздо больше стали оказывать перинатальных услуг. Новая аналогичная программа рассчитана на 2011-2015 годы.

Галина Гребенюк доложила также депутатам о результатах контрольного мероприятия в министерствах Хабаровского края, которые «осваивали» средства, выделенные из краевого бюджета на реализацию целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы. Фактов нецелевого использования средств также не установлено. За эти годы введено в эксплуатацию 1 миллион 263 тысячи квадратных метров жилья. Это на 9,8 процентов больше, чем предусматривалось первоначальными программными показателями.