Одинокого камчатского пенсионера убили из-за квартиры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Камчатки возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному семь лет назад по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

23 ноября 2003 года в своей квартире на улице Бульваре Рыбацкой славы в городе Петропавловск-Камчатский было обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На днях был задержан 42-летний житель краевого центра, подозреваемый в совершении этого преступления.

По версии следствия, злоумышленник, являясь знакомым одинокого пенсионера, узнав о завещании последнего, решил его убить и получить в наследство квартиру. Металлической трубой он нанёс пожилому мужчине два удара в область головы, после чего, желая скрыть преступление, вызвал бригаду скорой медицинской помощи и пояснил прибывшим врачам, что он обнаружил своего знакомого уже мёртвым.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Елена Матафонова, старший помощник руководителя Следственного комитета по Камчатскому краю по взаимодействию со средствами массовой информации.