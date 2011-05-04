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Posted 4 мая 2011, 03:43

Published 4 мая 2011, 03:43

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

В Приморье по вине мокрой трассы пострадали 4 человека

4 мая 2011, 03:43
Сюжет
Происшествие
ДТП произошло утром после дождя

ВЛАДИВОСТОК. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке после дождя произошло ДТП со множеством пострадавших.
В 14.45 водитель автомашины «Тойота Краун» на мокром участке дороги не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Тойотой Дуэт».
В результате аварии в больницу с тяжелыми травмами были госпитализированы все участники ДТП – а это 4 человека: водитель и пассажир Крауна, а также водитель (женщина) и пассажир «Тойоты Дуэт».
Ольга Киселева
По материалам пресс-службы УВД ГИБДД по Приморскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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