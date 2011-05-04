В Приморье по вине мокрой трассы пострадали 4 человека

ВЛАДИВОСТОК. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке после дождя произошло ДТП со множеством пострадавших.

В 14.45 водитель автомашины «Тойота Краун» на мокром участке дороги не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Тойотой Дуэт».

В результате аварии в больницу с тяжелыми травмами были госпитализированы все участники ДТП – а это 4 человека: водитель и пассажир Крауна, а также водитель (женщина) и пассажир «Тойоты Дуэт».

Ольга Киселева

По материалам пресс-службы УВД ГИБДД по Приморскому краю