Cлетать в Москву по льготному тарифу смогут 137 тысяч приморцев

ВЛАДИВОСТОК. 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В 2011 году воспользоваться льготой на авиаперелеты смогут 137 тысяч приморцев. С 1 апреля авиаперевозчики начали полеты в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны. Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, продажа льготных билетов в авиакомпаниях началась с 1 марта. На сегодняшний день продано уже около 18 тысяч билетов. Купить билет по специальному тарифу могут граждане до 23 лет и от 60 лет. Схема продажи билетов максимально упрощена - нужно просто прийти в авиакассу с паспортом.

Напомним, губернатор Приморского края Сергей Дарькин неоднократно поднимал вопрос предоставления льгот на авиабилеты дальневосточникам на федеральном уровне. В марте 2009 года было принято первое постановление Правительства РФ о предоставлении субсидий авиакомпаниям для обеспечения доступности перелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны.

В 2010 году 77 тысяч человек получили возможность по льготным тарифам слетать в европейскую часть страны и обратно (в 2009 году - 39 тысяч человек). Самое популярное направление – «Владивосток - Москва – Владивосток», льготными билетами по нему воспользовались почти 60 тысяч человек. Сегодня стоимость билета по этому направлению не превышает 13 тысяч рублей.

Кроме того, с 2010 года помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы получили возможность приобрести льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Анадырь, Магадан. В свою очередь, жители этих территорий могут прилетать в Приморье летом на отдых.

Ольга Киселева

По материалам пресс-службы администрации Приморского края