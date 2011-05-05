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Posted 4 мая 2011, 22:26

Published 4 мая 2011, 22:26

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Губернатор Приморья призвал ускорить сроки строительства объектов саммита

4 мая 2011, 22:26
Сергей Дарькин: "Дорожное строительство во Владивостоке не должно создавать неудобств жителям города"

ВЛАДИВОСТОК. 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в рамках саммита АТЭС-2012 во Владивостоке ведется масштабное строительства ряда важных для приморцев объектов. Большой объем работ выполняется в области дорожного хозяйства. Реализуются проекты, направленные на решение транспортной проблемы юга Приморья, увеличение пропускной способности существующих дорог, избавление Владивостока от заторов.
Вместе с тем, по мнению губернатора Сергея Дарькина, на многих участках дорожные работы организованы крайне неудовлетворительно. Так, среди претензий, озвученных губернатором, - срыв сроков строительства по ряду объектов. «Этот вопрос мы берем под особый контроль. Я дал поручение максимально ускорить сроки по всем объектам», - сообщил Сергей Дарькин.
Еще одна причина недовольства губернатора - отсутствие нормальных объездных путей, что создает многочисленные пробки. «Дороги ремонтировать надо, это развитие города. Но делать это необходимо так, чтобы не мешать жителям, не создавать неудобства», - подчеркнул он
Губернатор поставил задачу: после завершения работ на каждом участке необходимо в кратчайшие срокивыполнить работы по благоустройству.
«Владивосток должен стать красивым, комфортным, а главное современным городом», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Ольга Киселева
По материалам пресс-службы администрации Приморского края

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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