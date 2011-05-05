Рабочие поселки в Хабаровском крае поменяют статус

ХАБАРОВСК 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА – На сегодняшнем заседании комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной думы рассмотрел поправки в законопроект, позволяющий преобразовывать отдельные административно-территориальные единицы Хабаровского края, изменяя их статус. Думе рекомендовано принять его во втором чтении, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Принятие этого закона вызвано необходимостью переименовать, а говоря официальным языком, поменять статус рабочих поселков на поселки, то есть перевести их в категорию сельских населенных пунктов. Это уравнивает их жителей с сельским населением в правах на льготы и преференции, которые предоставляются при оплате электроэнергии, жилищно-коммунальных услуг, уплате налогов.

Дело в том, что в большинстве рабочих поселков края производственная жизнь остановилась – промышленные предприятия свернули свою деятельность, а их бывшие работники ведут обычную сельскую жизнь – живут огородами, приусадебными участками, содержат домашний скот. И такие населенные пункты находятся по соседству с «настоящими» селами, где людям живется гораздо легче. К этой проблеме депутаты «подступались» ещё несколько лет назад, но финансово-экономический кризис, грянувший в 2008 году, отложил её решение.

Первыми поменяют статус рабочие поселки Литовко, Софийск, Дормидонтовка и Маго, расположенные в Амурском, Вяземском и Николаевском районах. За это решение высказалось во время опросов большинство их жителей. Эта «процедура» увеличит ежегодные расходы краевого бюджета на 3 миллиона 435 тысяч, расходы краевого фонда обязательного медицинского страхования увеличатся на 1 миллион 745 тысяч рублей.

Законопроект уже прошел первое чтение. Депутаты намерены окончательно принять закон до 1 августа 2011 года. С этого времени он должен вступить в силу.

Комитет также рекомендовал думе принять во втором чтении законопроект, позволяющий «очищать» административно-территориальную карту Хабаровского края от населенных пунктов, в которых уже давно не проживают люди. С инициативой «уточнить» административно-территориальное устройство края и избавить его от «лишних» поселений выступили органы местного самоуправления Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Комсомольского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов. Основная причина, по которой предлагается упразднить «отдельные территориальные единицы», расположенные на территориях этих северных районов, - это отток проживавшего в них населения, сделавший эти поселения безлюдными. Опросы жителей, естественно, не проводились - за неимением таковых.

Два таких населенных пункта уже упразднены отдельными краевыми законами. Всего предстоит «убрать» с административной карты 12 покинутых людьми северных поселений.