Рыбаков в ЕАО "штрафуют" липовые инспекторы рыбоохраны

БИРОБИДЖАН. 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Еврейской автономной области завелся еще один вид мошенничества – «рыбацкий». Об этом сообщили в биробиджанском экологическом клубе «Аралия».

Как рассказал экологам руководитель Биробиджанского отдела Амурского территориального управления Росрыболовства Александр Кукшинов, на водоемах ЕАО стали появляться люди, представляющиеся инспекторами рыбоохраны. Они прямо на берегу «штрафуют» доверчивых рыбаков на 1-2 тысячи рублей. Деньги берут, естественно, наличными, без составления протокола, также, как и без предъявления документов рыбинспекторов. При этом, взяв деньги, «разрешают» продолжить рыбалку: мол, теперь их никто не тронет…

Об одном из таких случаев корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал знакомый рыбак из областного центра. В конце апреля Николай рыбачил на берегу реки Сагды-Бира и не заметил, как к этому месту подъехал джип черного цвета. Вышедшие из него «крепкие ребята» представились рыбинспекторами.

«Но улова у меня не было. Говорю, что отдыхаю на природе, а удочку захватил машинально. Они посоветовали мне не дерзить и пообещали приехать сюда еще раз», - рассказал Николай.

По словам Александра Кукшинова, мошенники используют для своего криминального промысла запрет на любительское и спортивное рыболовство на всех водоемах ЕАО, который действует с 20 апреля по 30 мая. Формально любой человек с удочкой, спиннингом, не говоря уже о сетях, является нарушителем Правил рыболовства (кроме лова рыбы по платным путевкам на 7 рыбопромысловых участках, отведенных для этого на ряде рек ЕАО).

«Вот и соглашаются рыбаки заплатить «инспекторам» - самозванцам «штраф» без протоколов и других процедур. Брать наличными штраф за нарушение правил государственные инспекторы рыбоохраны не имеют права. Наш совет рыбакам: требуйте предъявления документов у любого, кто бы не заявил, что он инспектор. А то, как бы не пришлось платить дважды: один раз - мошеннику, другой - в инспекции рыбоохраны по протоколу», - пояснил А.Кукшинов.