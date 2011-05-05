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Posted 5 мая 2011, 00:28

Published 5 мая 2011, 00:28

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

В Приморье перекроют дорогу на время репетиции парада Победы

5 мая 2011, 00:28
Дорога будет закрыта 6 мая

ВЛАДИВОСТОК. 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Дорогу в Приморье перекроют на время репетиции праздничного парада.
Как сообщает пресс-служба Находкинского городского округа, в Находке будет перектыр Находкинский проспект. Движение по данной улице будет перекрыто 6 мая. Временное ограничение движения автотранспорта связано с генеральной репетицией парада Победы.
С 10.00 до 11.00 Находкинский проспект в районе Монумента Победы перекроют для автотранспорта. Во время генеральной репетиции городского праздничного митинга движение будет осуществляться через объездную дорогу. Водителей о необходимости изменить маршрут предупредят дорожные знаки перед пересечениями проспекта с улицами Владивостокской и Пограничной.
Как сообщили в управлении культуры администрации Находки, еще один раз главную городскую магистраль перекроют 9 мая, во время торжественного митинга, посвященного 66-й годовщие Победы в Великой Отечественной войне. В праздничный выходной день автомобили будут перенаправляться с Находкинского проспекта на объездную трассу с 8.00 до 12.00.
Ольга Киселева
По материалам пресс-службы Находкинского городского округа

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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