В Приморье завели уголовное дело против очередного "полиционера"

По версии следствия, в июле 2009 года обвиняемый, желая безвозмездно осуществлять неоднократные выезды на территорию КНР в личных целях и без приобретения туристических путевок, заключил фиктивный трудовой договор с директором коммерческой организации, которая осуществляла международные автомобильные перевозки. Он был принят на работу в качестве водителя, хотя фактически трудовые обязанности он не исполнял, и трудовой договор официально не регистрировался. При этом обвиняемый знал, что сотрудникам органов внутренних дел запрещается осуществлять работу по совместительству в организациях.

В ноябре 2010 года обвиняемый получил подложный путевой лист на автомобиль, где он был указан как водитель и воспользовался данным документом при пересечении двухстороннего автомобильного пункта пропуска «Полтавка».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, кроме того, приговором суда он временно отстранен от занимаемой должности, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников УФСБ по Приморскому краю и отделу собственной безопасности по Дальневосточному федеральному округу МВД России.

Павел Марков