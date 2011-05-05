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Posted 4 мая 2011, 23:06

Published 4 мая 2011, 23:06

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

В Приморье завели уголовное дело против очередного "полиционера"

4 мая 2011, 23:06
Преступление раскрыли служба собственной безопасности полиции и ФСБ

ВЛАДИВОСТОК. 5 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления – начальника следственного управления при УВД по Уссурийскому городскому округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, в июле 2009 года обвиняемый, желая безвозмездно осуществлять неоднократные выезды на территорию КНР в личных целях и без приобретения туристических путевок, заключил фиктивный трудовой договор с директором коммерческой организации, которая осуществляла международные автомобильные перевозки. Он был принят на работу в качестве водителя, хотя фактически трудовые обязанности он не исполнял, и трудовой договор официально не регистрировался. При этом обвиняемый знал, что сотрудникам органов внутренних дел запрещается осуществлять работу по совместительству в организациях.
В ноябре 2010 года обвиняемый получил подложный путевой лист на автомобиль, где он был указан как водитель и воспользовался данным документом при пересечении двухстороннего автомобильного пункта пропуска «Полтавка».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, кроме того, приговором суда он временно отстранен от занимаемой должности, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников УФСБ по Приморскому краю и отделу собственной безопасности по Дальневосточному федеральному округу МВД России.
Павел Марков

Фото: http://www.avto.ru/news/news_3187.html

#Денис Объедкин#Новости
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