Кредитная линейка для малого бизнеса в НОМОС-РЕГИОБАНКе дополнилась автокредитом

ХАБАРОВСК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА - НОМОС-РЕГИОБАНК дополнил кредитную линейку для представителей малого бизнеса автокредитом. В рамках программы «Автокредит для бизнеса» предприниматель может получить займ на приобретение транспортного средства - легкового автомобиля, спецтехники - сроком до 5 лет на сумму от 1 до 7 млн рублей. Одно из основных преимуществ - возможность получить 100-процентное финансирование от стоимости транспортного средства, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе банка.

Процентная ставка по кредиту составляет от 14,5 % годовых, единовременная комиссия -1,5 % от суммы займа. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемая техника и другое имущество. Первоначальный взнос не требуется. Погасить кредит можно досрочно без комиссии по истечению 6 месяцев.

«Зачастую автокредит становится просто необходимым инструментом для расширения и развития малого бизнеса, - отмечает вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий Гриднев.- Поэтому мы постарались предложить клиентам максимально удобный продукт, позволяющий предпринимателям возможность купить любое транспортное средство без предоставления дополнительного залогового обеспечения и без дополнительных ограничений по выбору поставщика».

Обслуживание и кредитование предприятий малого бизнеса сегодня является одним из приоритетных направлений работы НОМОС-РЕГИОБАНКа. Банк предлагает ряд программ, ориентированных на решение стратегических задач развития предприятий и компаний малого бизнеса, включающие финансирование для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование, программу микрокредитования без залога, банконковские гарантии, а также овердрафтное кредитование, которое предоставляется компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете.