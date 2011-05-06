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Posted 6 мая 2011, 02:25

Published 6 мая 2011, 02:25

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Кредитная линейка для малого бизнеса в НОМОС-РЕГИОБАНКе дополнилась автокредитом

6 мая 2011, 02:25
Займ на приобретение транспортного средства выдается на срок до 5 лет

ХАБАРОВСК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА - НОМОС-РЕГИОБАНК дополнил кредитную линейку для представителей малого бизнеса автокредитом. В рамках программы «Автокредит для бизнеса» предприниматель может получить займ на приобретение транспортного средства - легкового автомобиля, спецтехники - сроком до 5 лет на сумму от 1 до 7 млн рублей. Одно из основных преимуществ - возможность получить 100-процентное финансирование от стоимости транспортного средства, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе банка.
Процентная ставка по кредиту составляет от 14,5 % годовых, единовременная комиссия -1,5 % от суммы займа. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемая техника и другое имущество. Первоначальный взнос не требуется. Погасить кредит можно досрочно без комиссии по истечению 6 месяцев.
«Зачастую автокредит становится просто необходимым инструментом для расширения и развития малого бизнеса, - отмечает вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий Гриднев.- Поэтому мы постарались предложить клиентам максимально удобный продукт, позволяющий предпринимателям возможность купить любое транспортное средство без предоставления дополнительного залогового обеспечения и без дополнительных ограничений по выбору поставщика».
Обслуживание и кредитование предприятий малого бизнеса сегодня является одним из приоритетных направлений работы НОМОС-РЕГИОБАНКа. Банк предлагает ряд программ, ориентированных на решение стратегических задач развития предприятий и компаний малого бизнеса, включающие финансирование для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование, программу микрокредитования без залога, банконковские гарантии, а также овердрафтное кредитование, которое предоставляется компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете.

По сообщению пресс-службы банка

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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