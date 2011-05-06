vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2011, 12:37

Published 6 мая 2011, 12:37

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Леонид МЕДВЕДЕВ, директор ООО "АЛЬЯНС-ПРИМ" поздравляет с Днем победы

6 мая 2011, 12:37
"Желаю всем участникам войны и труженикам тыла, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!"

ВЛАДИВОСТОК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА -Дорогие ветераны, уважаемые жители Приморья!
Поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник имеет особое значение для нашего народа. Сколько бы лет ни минуло с тех времен, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия. Победа в мае 45-го была достигнута огромным усилием всего народа нашей страны. Это была великая победа за независимость нашей Родины, за право жить, работать, любить, растить детей. Быть наследниками такой победы - высокая честь, и еще более высокая ответственность за :сохранение мира на земле. Наше поколение должно быть достойным подвигам погибших и тех, кто остался в живых.

День Победы - праздник всех поколений, каждой семьи и каждого человека. В эти дни мы отдаем дань уважения героям-победителям, ветеранам, труженикам тыла, стараемся окружить их заботой, вниманием, душевной теплотой, приподносим живые цветы.
Желаю всем участникам войны и труженикам тыла, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!»

Леонид Медведев

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика