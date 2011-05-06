Леонид МЕДВЕДЕВ, директор ООО "АЛЬЯНС-ПРИМ" поздравляет с Днем победы

Этот праздник имеет особое значение для нашего народа. Сколько бы лет ни минуло с тех времен, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия. Победа в мае 45-го была достигнута огромным усилием всего народа нашей страны. Это была великая победа за независимость нашей Родины, за право жить, работать, любить, растить детей. Быть наследниками такой победы - высокая честь, и еще более высокая ответственность за :сохранение мира на земле. Наше поколение должно быть достойным подвигам погибших и тех, кто остался в живых.