Леонид МЕДВЕДЕВ, директор ООО "АЛЬЯНС-ПРИМ" поздравляет с Днем победы

Posted 6 мая 2011, 12:37
Published 6 мая 2011, 12:37
Modified 17 сентября 2022, 11:12
Updated 17 сентября 2022, 11:12
ВЛАДИВОСТОК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА -Дорогие ветераны, уважаемые жители Приморья!
Поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник имеет особое значение для нашего народа. Сколько бы лет ни минуло с тех времен, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия. Победа в мае 45-го была достигнута огромным усилием всего народа нашей страны. Это была великая победа за независимость нашей Родины, за право жить, работать, любить, растить детей. Быть наследниками такой победы - высокая честь, и еще более высокая ответственность за :сохранение мира на земле. Наше поколение должно быть достойным подвигам погибших и тех, кто остался в живых.
День Победы - праздник всех поколений, каждой семьи и каждого человека. В эти дни мы отдаем дань уважения героям-победителям, ветеранам, труженикам тыла, стараемся окружить их заботой, вниманием, душевной теплотой, приподносим живые цветы.
Желаю всем участникам войны и труженикам тыла, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!»
Леонид Медведев