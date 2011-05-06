На Чукотке открыт сезон охоты на китов

АНАДЫРЬ. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Общины морских зверобоев Чукотского АО в 2011 году смогут добыть 125 серых и одного гренландского кита. В целом это сопоставимо с объемами предыдущего года, когда морзверобоями округа было добыто 116 серых и 2 гренландских кита.

Лимиты добычи в разрезе морзверобойных общин были утверждены на прошедшем в Анадыре заседании Чукотского рыбохозяйственного совета.

Наибольшее количество китов было распределено между крупными территориально-соседскими общинами «Дауркин» и «Лорино». Они получили право на промысел 41 и 52 китов соответственно. Остальным семи небольшим общинам в промысловый сезон 2011 года разрешено добыть от 3 до 8 особей.

Утверждение лимитов добычи проводилось на основе ежегодной квоты Международной китобойной комиссии и заявок морзверобойных общин. На 2011 год Чукотскому автономному округу выделена квота в размере 135 серых и 5 гренландских китов. Таким образом, исходя из утвержденных Рыбохозяйственным советом лимитов, у Чукотки остается резерв из 10 серых и 4 гренландских китов, который может быть при необходимости использован в ходе промыслового сезона.

В настоящее время на территории региона осуществляют традиционный промысел девять территориально-соседских и родовых общин морских зверобоев, в которых работают около 300 охотников-промысловиков.

Добыча китов разрешена коренным жителям Чукотки в целях обеспечения возможности традиционной хозяйственной деятельности, а также сохранения социально-экономической и культурной самобытности. Н сегодняшний день морзверобойный промысел не является рентабельным.

Учитывая важность сохранения традиций коренных малочисленных народов Чукотки, Правительство округа на постоянной основе осуществляет поддержку морзверобойной отрасли. С этой целью в округе принята региональная целевая программа «Государственная поддержка морского зверобойного промысла Чукотского автономного округа на 2009-2012 годы» с общим объемом финансирования 378,3 млн руб. за счет средств регионального и федерального бюджетов. В рамках ее реализации второй год продолжается техническое перевооружение морзверобойных общин. В 2010 году морские охотники Чукотки получили новое оборудование для ведения промысла, включающее в себя производственно-бытовые модули, полностью оснащенные моторные лодки, снегоходы «Буран», спасательное имущество, а также другое снаряжение, необходимое для добычи морзверя.

Кроме того, для нужд морских зверобоев приобретены большие морзверобойные лодки, датинганы, ГСМ, спецодежда, радиостанции, спутниковые телефоны, системы мониторинга за плавсредствами на базе ГЛОНАСС, что позволит значительно повысить безопасность и эффективность промысла. Эти материально-технические средства поступят в Чукотский АО в навигацию 2011 года и будут переданы морским зверобоям прибрежных поселков.

Ольга Киселева

По материалам Управления информационной политики Чукотского АО