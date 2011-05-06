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Posted 6 мая 2011, 03:40

Published 6 мая 2011, 03:40

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

Проблемы сохранения языков коренных народов Севера обсудят в Хабаровском крае

6 мая 2011, 03:40
Цель форума - активизация коренного населения в сохранении родного языка

ХАБАРОВСК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 12–13 мая в туристическом комплексе «Заимка Плюснина» под Хабаровском пройдет краевой форум «Родные языки коренных народов Севера в сохранении исторического и культурного наследия этноса».
Цель форума - активизация коренного населения края в сохранении родного языка.
В ходе работы форума предполагается обсудить проблемы языков коренных малочисленных народов Хабаровского края в местах их компактного проживания в условиях двуязычия, использование и внедрение современных технологий в сохранении, изучении и обучении исчезающих языков, роль гражданского общества в развитии национального самосознания и сохранении этнической идентичности и другие проблемы.
В рамках форума предполагается работа круглых столов, дискуссионных площадок, презентации учебно-методических разработок.

По сообщению министерства образования и науки Хабаровского края

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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