Проблемы сохранения языков коренных народов Севера обсудят в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. 6 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 12–13 мая в туристическом комплексе «Заимка Плюснина» под Хабаровском пройдет краевой форум «Родные языки коренных народов Севера в сохранении исторического и культурного наследия этноса».

Цель форума - активизация коренного населения края в сохранении родного языка.

В ходе работы форума предполагается обсудить проблемы языков коренных малочисленных народов Хабаровского края в местах их компактного проживания в условиях двуязычия, использование и внедрение современных технологий в сохранении, изучении и обучении исчезающих языков, роль гражданского общества в развитии национального самосознания и сохранении этнической идентичности и другие проблемы.

В рамках форума предполагается работа круглых столов, дискуссионных площадок, презентации учебно-методических разработок.