В Татарском проливе ищут пропавшего моряка

ВЛАДИВОСТОК. 9 мая. ВОСТОК-МЕДИА – УСемь суток в Татарском проливе шли поиски двух пропавших моряков.

Как сообщает Пресс-служба ДВРЦ МЧС России, двое мужчин 1980 и 1986 годов рождения пропали еще 2 мая.

В 21.10 часов вчера 2 мая от старшего оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о пропаже двух мужчин. По словам обратившейся с заявлением женщины, в 10.30 часов 2 мая для проведения ходовых испытаний моторной лодки типа «Обь» вышли в море двое мужчин 1980 и 1986 годов рождения. В настоящее время место их нахождения неизвестно.

Сразу после поступления обращения в предполагаемом районе происшествия были организованы поиски пропавших людей. Две группы вели осмотр береговой линии. Поиски результатов не дали.

Для проведения поисково-спасательных работ из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинск прибыла группа спасателей Сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – ПСО им. Полякова в составе 5 человек и 2 единиц техники. С собой они имеют необходимое оборудование и водолазное снаряжение.

В течение дня 2-5 мая поиски проводились силами нескольких групп, которые проводили осмотр местности по береговой полосе в двух направлениях от места происшествия. Также в районе предполагаемого места происшествия проводилась воздушная разведка экипажами вертолетов Ми-2 и Ми-8. Они обследовали побережье и морскую акваторию в районе места пропажи людей. Всего было привлечено 37 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 4 единицы техники.

06 мая в 18.00 в 6 км от н.п. Дуэ (мыс Хаджи) спасателями было обнаружено тело одного из пропавших мужчин. Найденное тело направлено для судебно-медицинской экспертизы в морг Александровск-Сахалинска. Причину и обстоятельства гибели мужчины будут выяснять следственные органы.

8 мая операция по поиску второго пропавшего мужчины была продолжена 9 группами. Всего привлекалось 77 человек и 11 единиц техники, в том числе плавсредства. Поиск результатов не дал.

Сегодня планируется продолжить поиск 8-ю группами.

