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Posted 10 мая 2011, 05:06

Published 10 мая 2011, 05:06

Modified 17 сентября 2022, 11:10

Updated 17 сентября 2022, 11:10

Амурский тигр напал на домашних животных

10 мая 2011, 05:06
Он "задавил" корову и теленка в Лазовском районе

ВЛАДИВОСТОК. 10 мая. ВОСТОК-МЕДИА -

Амурский тигр в Лазовском районе Приморского края задавил корову и теленка вдали от населенного пункта. Сотрудники заповедника считают, что угрозы для жителей ближайшей деревни нет.

"Амурский тигр напал на корову и теленка ночью. Произошло это около деревни Черноручье", - сообщил во вторник "Интерфаксу" директор Лазовского заповедника Александр Лаптев. Он отметил, что хищник находился на своей территории, в лесу, вдали от людей и угрозы для местных жителей не представляет. "Какая разница тигру, на кого охотиться в лесу, у себя дома - на оленя или корову. Почему корова и теленок остались ночью без присмотра так далеко от дома, вот это вопрос", - сказал Лаптев.

По его словам, жители деревни сейчас испытывают беспокойство, обращаются в милицию. "Красноперка сейчас идет на нерест, многие жители деревни вечером ходят на рыбалку как раз мимо того места, где произошел инцидент. Люди звонят в милицию, милиция - нам. Мы проследили, тигр больше не появлялся, опасности нет", - отметил директор заповедника.

Он подчеркнул, что обычно в таких случаях сотрудники заповедника отпугивают зверя сигнальными ракетами. В данном случае этого не потребовалось, тигр ушел сам. Но "разъяснительную работу" специалисты проводят не только с тигром. "Главный ущерб от действий хищника в этом случае, это потеря коровы. Ведь стоит она прилично, а страховать ее по закону сейчас нельзя. Мы советуем жителям села следить за своим скотом и не оставлять его без присмотра", - отметил Александр Лаптев.

Амурский тигр занесен в Красную книгу РФ. На сегодняшний день популяция амурских тигров в дикой природе сократилась и составляет около 450 особей. В России этот редкий хищник обитает только в тайге Приморского и Хабаровского краев

Радио "Маяк".

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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