Амурский тигр напал на домашних животных

"Амурский тигр напал на корову и теленка ночью. Произошло это около деревни Черноручье", - сообщил во вторник "Интерфаксу" директор Лазовского заповедника Александр Лаптев. Он отметил, что хищник находился на своей территории, в лесу, вдали от людей и угрозы для местных жителей не представляет. "Какая разница тигру, на кого охотиться в лесу, у себя дома - на оленя или корову. Почему корова и теленок остались ночью без присмотра так далеко от дома, вот это вопрос", - сказал Лаптев.