Благовещенский "Амур" проиграл новокузнецкому "Металлургу"

БЛАГОВЕЩЕНСК. 10 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Футболисты благовещенского «Амура» встретились на своем поле с лидером зоны «Восток» – новокузнецким «Металлургом».

В этой игре чемпионата России были и красивые голы, и драматичная концовка.

Первые минуты матча воодушевили благовещенских болельщиков: «Амур» начал поединок с острейшей атаки. Но не повезло – мяч после удара нападающего Филиппова угодил в перекладину ворот «Металлурга».

Гостей, которые намерены выйти в первый дивизион, этот момент встряхнул, и они начали осаду штрафной площади амурчан. Усилия увенчались успехом уже на 11-й минуте. Оборона благовещенцев не выдержала стартового натиска соперника уже третий матч подряд. Кстати, ворота «Амура» впервые защищал Сергей Асетров. Капитанскую повязку считающийся основным голкипером Дмитрий Рябов передал Максиму Данилину.

Значительные изменения были внесены и по другим позициям. Расчет тренерского штаба в итоге оправдался.

Игру с новокузнецкой командой, в отличие от матчей со «Сменой» и «Кузбассом», уж точно скучной назвать нельзя. Хозяева поля под занавес первого тайма смогли создать интригу. Сергей Ткаченко дальним ударом попал в «девятку».

После перерыва гости явно хотели восстановить свое преимущество в счете. В нескольких моментах то защитники спасали, то новичок-голкипер не подводил. Но шансов уйти в отрыв у благовещенцев было, пожалуй, даже больше. Самый реальный упустил Олег Сибалов. Как и в стартовом матче чемпионата, он не смог переиграть вратаря соперников, находясь перед ним в гордом одиночестве.

Минут за 10 до финального свистка стало ясно, что «Амур» вполне устроит и ничья: пошла игра «на отбой». Расплата за это пришла уже в компенсированное время. Неплохой в целом матч испортила грубейшая ошибка в обороне.

«Мне так показалось, что эта игра однозначно лучше из всех проведенных, – сказал на пресс-конференции главный тренер ФК «Амур-2010» Михаил Семенов. – Что не хватило? Это, наверное, отличает более классную команду. Если вы смотрели их состав и кто где поиграл, это и отличает, имеют два полумомента и выигрывают игру».

Итоги других матчей 4-го тура таковы: «Смена» дома обыграла «Кузбасс», уссурийцы, также на своем поле, разгромили сахалинцев, «Динамо» на выезде одолело якутскую дружину, дубль «Сибири» оказался сильнее «Читы», «Сибиряк» взял верх над «Радианом». Благовещенский «Амур» стал аутсайдером зоны «Восток». Наша команда – на 13-й позиции, имея в активе лишь одно очко после трех домашних матчей. Лидеры турнирной таблицы – клубы из Новокузнецка, Барнаула и Кемерово. Впереди у благовещенцев 3 выездные игры. 11-го мая состоится кубковый матч в Комсомольске. Далее 15-го в Иркутске и 18-го в Чите – встречи в рамках зонального первенства.