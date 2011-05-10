Хабаровчане задолжали 24 миллиона рублей по налогу на имущество физических лиц

ХАБАРОВСК. 10 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Более 24 миллионов рублей составляют сегодня долги хабаровчан по налогу на имущество физических лиц. В бюджет города задолжали десятки тысяч жителей краевого центра, говорится в материале пресс-службы мэрии, передает РИА «Восток-Медиа».

Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и обязателен к уплате на территории соответствующего муниципального образования. Неуплаченные деньги могли бы пойти на социальные нужды, благоустройство города или другие мероприятия. Последний срок уплаты налога за 2010 год истек 15 ноября, и задолжникам необходимо в кратчайшие сроки погасить долги. Тем, кто не получил налоговое уведомление, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства для получения квитанции с реквизитами для оплаты. Можно также выйти на сайт налоговой службы www.r27.nalog.ru, вывести на печать платежные документы, где будут указаны ИНН и банк получателя, БИК, код получателя, налог. В этом случае налогоплательщику необходимо в платежном документе вручную заполнить следующие поля: ФИО плательщика, адрес, а затем провести оплату имеющейся задолженности.