В Хабаровском крае вскрыты недостатки при подготовке к тушению лесных пожаров

Posted 10 мая 2011, 04:59
Published 10 мая 2011, 04:59
Modified 17 сентября 2022, 11:10
Updated 17 сентября 2022, 11:10
ВЛАДИВОСТОК. 10 мая. ВОСТОК-МЕДИА -
Прокуратура обнаружила нарушения при подготовке к пожароопасному сезону в Хабаровском крае. По данным ведомства, многочисленные недоработки органов местного самоуправления, лесного хозяйства и лесопользователей могут помешать своевременному тушению природных пожаров.
В частности, в результате прокурорской проверки выяснилось, что в ряде поселков в бюджетах не предусмотрены средства на профилактику и тушение лесных пожаров. В отдельных населённых пунктах не обустроены минерализованные полосы, а пожарные водоёмы находятся в ненадлежащем состоянии.
Прокуроры также выявили, что некоторые лесозаготовительные предприятия не укомплектованы средствами пожаротушения, горюче-смазочными материалами и техникой.
Радио "Маяк"