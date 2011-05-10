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Posted 10 мая 2011, 04:59

Published 10 мая 2011, 04:59

Modified 17 сентября 2022, 11:10

Updated 17 сентября 2022, 11:10

В Хабаровском крае вскрыты недостатки при подготовке к тушению лесных пожаров

10 мая 2011, 04:59
Раскрываются причины проблемных возгораний

ВЛАДИВОСТОК. 10 мая. ВОСТОК-МЕДИА -

Прокуратура обнаружила нарушения при подготовке к пожароопасному сезону в Хабаровском крае. По данным ведомства, многочисленные недоработки органов местного самоуправления, лесного хозяйства и лесопользователей могут помешать своевременному тушению природных пожаров.

В частности, в результате прокурорской проверки выяснилось, что в ряде поселков в бюджетах не предусмотрены средства на профилактику и тушение лесных пожаров. В отдельных населённых пунктах не обустроены минерализованные полосы, а пожарные водоёмы находятся в ненадлежащем состоянии.

Прокуроры также выявили, что некоторые лесозаготовительные предприятия не укомплектованы средствами пожаротушения, горюче-смазочными материалами и техникой.
Радио "Маяк"

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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