В Хабаровском крае вскрыты недостатки при подготовке к тушению лесных пожаров

В частности, в результате прокурорской проверки выяснилось, что в ряде поселков в бюджетах не предусмотрены средства на профилактику и тушение лесных пожаров. В отдельных населённых пунктах не обустроены минерализованные полосы, а пожарные водоёмы находятся в ненадлежащем состоянии.