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Posted 11 мая 2011, 03:31

Published 11 мая 2011, 03:31

Modified 17 сентября 2022, 11:10

Updated 17 сентября 2022, 11:10

"Дорожный пристав" собрал "урожай" машин в Приморье

11 мая 2011, 03:31
Сюжет
Происшествие
Совместный рейд приставов и ГИБДД навел страх на должников северного Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием программного комплекса «Дорожный пристав» по выявлению автомобилей должников в транспортном потоке прошли в Дальнегорске и Кавалеровском районе.
В ходе проведения разыскных мероприятий на территории Дальнегорского городского округа было проверено 150 автомашин, принадлежащих должникам. Фактическим исполнением окончено 92 исполнительных производства. 20 повесток было вручено должникам по исполнительным производствам, возбужденным в других отделах судебных приставов. 38 гражданам, управляющим транспортным средством по доверенности, также были вручены повестки для передачи должникам. На 8 автомобилей судебными приставами был наложен арест. Общая взысканная сумма составила 580 тысяч 300 рублей, из них 56 тысяч 500 рублей – исполнительский сбор.
В Кавалеровском районе было проверено 120 автомашин, зарегистрированных за должниками. Фактическим исполнением окончено 82 исполнительных производства. 22 повестки вручено неплательщикам по исполнительным производствам, возбужденным в других отделах судебных приставов. 36 повесток вручено лицам, управляющим автомобилем по доверенности. Общая сумма взыскания - 181 тысяча рублей, из них сумма исполнительского сбора составила 42 тысячи 100 рублей. В ходе проведения рейда арест наложен на 4 автомобиля.
По материалам пресс-службы УФССП России по Приморскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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