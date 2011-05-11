Почти половина россиян против зарплат в конвертах

ВЛАДИВОСТОК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Почти половина россиян (48 процентов) с осуждением относятся к тому, что некоторые работодатели выплачивают работникам зарплаты «черным налом». Такие результаты апрельского опроса, проведенного в 45 регионах РФ, получили социологи «Левада-Центре». Каждый пятый (20 процентов) относится к этому с пониманием, а 3 процента одобряют такие действия. 21 процент опрошенных этот факт оказался безразличен.

Также россияне оказались принципиальны в вопросе уклонения от уплаты налогов со стороны предприятий и рядовых граждан: с осуждением к ним относится 59 процентов и 40 процентов соответственно. Понимает такие действия 15 процентов и 31 процент, одобряет - по 2 процента. Равнодушны в этом вопросе – 19 процентов и 20 процентов респондентов.

Ранее Пенсионный фонд России приводил данные о том, что официальную заработную плату менее тысячи рублей в месяц получает около 17 процентов работающих граждан в России, что, на взгляд ведомства, свидетельствует о практике «серых зарплат» и уклонения от уплаты налогов.

Официальной статистики по тому, какова доля теневых зарплат в российской экономике, нет. Этот показатель может составлять от 40 до 60 процентов. Причем, чем выше зарплата сотрудника, тем выше в ней доля выплат в конвертах. За время кризиса эти цифры увеличились на 10-20 процентов, считают эксперты.