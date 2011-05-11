Пожар в поселке Дормидонтовка Хабаровского края потушили быстро

ХАБАРОВСК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 10 мая в дежурную смену ЦУКС МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пожаре в Вяземском муниципальном районе в поселке Дормидонтовка по адресу улица Новая, 16Э сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства.

На момент прибытия пожарных подразделений в двухэтажном блочном коттедже тлел пол под самодельным обогревателем на общей площади 1,5 м2. В считанные минуты пожар был локализован, а в 11.53 полностью ликвидирован.

На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное пользование электроприборами. Материальный ущерб устанавливается.