В Приморье стали меньше задерживать зарплату

ВЛАДИВОСТОК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - По данным на начало мая, размер задолженности по заработной плате на предприятиях края снизился 2,1 раза в сравнении с данными соответствующего периода прошлого года. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 6,3 млн. рублей (18,5 процента).

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, численность работников, перед которыми имеется задолженность, снизилась за месяц в 1,5 раза. Полностью погашена задолженность в 27 муниципальных образованиях края. Отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками из краевого и местных бюджетов.

Снижение задолженности перед работниками – результат работы администрации края в сфере соблюдения трудовых прав граждан. В Приморье создана Межведомственная комиссия по налоговой политике Приморского края, в городах и районах края работают Межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований.

Обеспечено взаимодействие и оперативный обмен информацией комиссий с органами прокуратуры Приморского края и государственной инспекцией труда в Приморском крае, управлением федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и Федерацией профсоюзов Приморского края.

По материалам пресс-службы администрации Приморского края