В Комсомольске действует около 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Администрация Комсомольска-на-Амуре продолжает реализацию комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса, говорится в материале пресс-службы мэрии, передает РИА «Восток-Медиа».

Принята «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре на 2010-2012 годы». В ней планируется увеличить общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства с 0,5 млн. рублей в 2009 году до 13,6 млн. рублей в 2013 году. В рамках программы предусмотрены меры финансовой, имущественной, консультационной информационной и организационной поддержки предпринимателей, в том числе начинающих свою деятельность в различных сферах. С 2011 года начал свою деятельность муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Доля вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы, возрастёт к 2013 году до 15,4 %. Для руководителей малого и среднего бизнеса постоянно проводились обучающие семинары, тренинги, «круглые столы» по различным вопросам (бизнес-планирование, безопасность бизнеса, оптимизация налогообложения, энергосбережение, микрокредитование и самофинансирование).

Развивается инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня она включает в себя представительство краевого фонда поддержки малого предпринимательства, муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, «Фонд Техноэкополис «Комсомольск-Амурск-Солнечный», Технопарк государственного технического университета, ООО «Бизнесцентр». До 2013 года общая площадь объектов инфраструктуры возрастёт с 15,4 кв. метров в расчёте на 100 малых и средних компаний до 27,8 кв. метров. Администрацией города выполняется норматив размещения муниципальных заказов у субъектов малого и среднего бизнеса, утверждённый Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (от 10 до 20 %). В 2010 году муниципальные учреждения, отраслевые и территориальные органы администрации города осуществили 16,9 % закупок у субъектов малого и среднего бизнеса от общего объёма закупок. В соответствии с Федеральным Законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», арендаторы из числа субъектов малого и среднего бизнеса активно реализуют преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. В связи с этим наблюдалась тенденция снижения доли муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам малого и среднего бизнеса, в 2010 году этот показатель составил 3%. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре действует около 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 2% выше уровня 2009 года. В малом и среднем бизнесе работает 24% трудоспособного населения, занятого в экономике города.