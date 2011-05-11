В Приморье наступило "Время действовать!"

ВЛАДИВОСТОК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 11 мая, во всем мире стартует «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения». Главный лозунг запланированных мероприятий: «Время действовать! Мы можем спасти миллионы человеческих жизней!».

Цель этой масштабной кампании, рассчитанной до 2020 года, - сокращение числа ДТП, а также погибших и пострадавших в них людей.

Россия примет в мероприятиях самое активное участие - ведь именно по инициативе нашей страны ООН и было принято решение об объявлении «Десятилетия Действий».

К сожалению, масштабы аварийности в мире сегодня просто ужасающие. Ежегодно в ДТП гибнет более миллиона человек, еще 50 миллионов - получают травмы или остаются инвалидами.

В рамках «Десятилетия действий» мы объединим усилия и, следовательно, сможем добиться более высоких результатов.

В Приморском крае старт «Десятилетия» будет отмечен проведением «круглых столов», пресс-конференций, брифингов, на которых представители Госавтоинспекции, заинтересованных ведомств, общественных организаций, традиционных религиозных конфессий и журналисты обсудят складывающуюся ситуацию на дорогах и, возможно, выработают свою стратегию борьбы с аварийностью.