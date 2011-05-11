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Posted 10 мая 2011, 22:59

Published 10 мая 2011, 22:59

Modified 17 сентября 2022, 11:10

Updated 17 сентября 2022, 11:10

В Приморье наступило "Время действовать!"

10 мая 2011, 22:59
Во всем мире сегодня стартует "Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения"

ВЛАДИВОСТОК. 11 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 11 мая, во всем мире стартует «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения». Главный лозунг запланированных мероприятий: «Время действовать! Мы можем спасти миллионы человеческих жизней!».
Цель этой масштабной кампании, рассчитанной до 2020 года, - сокращение числа ДТП, а также погибших и пострадавших в них людей.
Россия примет в мероприятиях самое активное участие - ведь именно по инициативе нашей страны ООН и было принято решение об объявлении «Десятилетия Действий».
К сожалению, масштабы аварийности в мире сегодня просто ужасающие. Ежегодно в ДТП гибнет более миллиона человек, еще 50 миллионов - получают травмы или остаются инвалидами.
В рамках «Десятилетия действий» мы объединим усилия и, следовательно, сможем добиться более высоких результатов.
В Приморском крае старт «Десятилетия» будет отмечен проведением «круглых столов», пресс-конференций, брифингов, на которых представители Госавтоинспекции, заинтересованных ведомств, общественных организаций, традиционных религиозных конфессий и журналисты обсудят складывающуюся ситуацию на дорогах и, возможно, выработают свою стратегию борьбы с аварийностью.

Информационные ресурсы в поддержку Десятилетия:

Консолидированный ресурс по Десятилетию - русскоязычная страница на официальном сайте Всемирной Организации Здравоохранения «Партнерство ООН по дорожнойбезопасности»:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/toolkit/support/ru/index.html

Официальный сайт «Сделаем дороги безопасными. Кампания за глобальную дорожную безопасность»:
http://www.makeroadssafe.org/ru/Pages/default.aspx

По сообщению пресс-службы управления ГИБДД УВД по Приморскому

#Денис Объедкин#Новости
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