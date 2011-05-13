На Камчатке отметят Международный день семьи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 15 мая в Камчатском крае отметят Международный день семьи. В этот день в Камчатском театре драмы и комедии в 12 часов состоится общегородское мероприятие, посвящённое семейному празднику, организованное департаментом социального развития Петропавловска. Будет дан старт первому этапу краевого форума «Камчатский край - территория счастливых семей», организатором которого является Правительство Камчатского края.

Администрации муниципальных районов, сельских поселений, городских округов, учреждения социального обслуживания, культуры и спорта, образовательные учреждения подготовили праздничную программу, состоящую более чем из 100 мероприятий, в которых примут участие более десяти тысяч жителей Камчатки.

18 мая общественная организация «Союз женщин Камчатки» и Камчатский центр социальной помощи семье и детям проведут в краевой научной библиотеке круглый стол «Ответственное отцовство – залог благополучия российской семьи».

19 мая – торжественное открытие Центра содержательного досуга для семей с детьми-инвалидами «Надежда».

Манильский комплексный центр социальной помощи семье и детям проведет конкурс «Моя родословная», игровую программу «Мама папа, я - вместе дружная семья», Таловский центр социальной помощи семье и детям организует выставку работ семейного творчества.

В Елизовском районе подведут итоги конкурса семейных газет «Секрет здоровья нашей семьи», будет организована поездка семей на территорию стойбища «Кайныран».

В Мильковском районе пройдут благотворительные акции в помощь малообеспеченных семей, многодетных и семей с детьми-инвалидами.

Праздничные мероприятия пройдут и в других муниципальных районах Камчатского края.

Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.