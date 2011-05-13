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Posted 13 мая 2011, 02:51

Published 13 мая 2011, 02:51

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Пятница, 13-е началась во Владивостоке в четверг...

13 мая 2011, 02:51
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

ВЛАДИВОСТОК. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Трагически закончились гаражные посиделки для 34-летнего жителя Владивостока.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, который был обнаружен в гаражном боксе на улице Камская в городе Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Менее суток потребовалось оперативникам из полиции Приморья, при взаимодействии со следователями Следственного комитета, чтобы раскрыть преступление и задержать предполагаемого преступника.
Им оказался 54-летний сосед по гаражу, с которым у потерпевшего сложились личные неприязненные отношения.
Как полагает следствие, 11 мая 2011 возле гаражных боксов на улице Камской подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с потерпевшим, после чего вооружился ружьем, пришел к нему в гараж и произвел выстрел. В результате полученного ранения мужчина умер. После наступления темноты злоумышленник вернулся на место преступления и похитил автомобиль и мотоцикл своей жертвы.
В настоящее время расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, - сообщает старший помощник руководителя управления, капитан юстиции Аврора Римская.

#Денис Объедкин#Новости
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