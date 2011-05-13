Пятница, 13-е началась во Владивостоке в четверг...

ВЛАДИВОСТОК. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Трагически закончились гаражные посиделки для 34-летнего жителя Владивостока.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, который был обнаружен в гаражном боксе на улице Камская в городе Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Менее суток потребовалось оперативникам из полиции Приморья, при взаимодействии со следователями Следственного комитета, чтобы раскрыть преступление и задержать предполагаемого преступника.

Им оказался 54-летний сосед по гаражу, с которым у потерпевшего сложились личные неприязненные отношения.

Как полагает следствие, 11 мая 2011 возле гаражных боксов на улице Камской подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с потерпевшим, после чего вооружился ружьем, пришел к нему в гараж и произвел выстрел. В результате полученного ранения мужчина умер. После наступления темноты злоумышленник вернулся на место преступления и похитил автомобиль и мотоцикл своей жертвы.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, - сообщает старший помощник руководителя управления, капитан юстиции Аврора Римская.