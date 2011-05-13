С пятницей 13, господа приморцы!

ВЛАДИВОСТОК. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА - 13 (тринадцать) — натуральное число между 12 и 14. Это число часто суеверно называют чёртова дюжина.

Число 13 в европейской культуре считается несчастливым, боязнь числа 13 называется трискаидекафобией. В связи с этим в некоторых зданиях этажи нумеруются так, чтобы не нервировать трискаидекафобов: после 12-го этажа может сразу следовать 14-й, в здании могут существовать этажи 12А и 12Б, или же 13-й этаж может называться как «12+1». Иногда это также относится к номерам домов и помещений. В оперных театрах Италии отсутствуют места с этим номером, и практически на всех кораблях после 12-й каюты сразу идёт 14-я. Также 13-й ряд отсутствует в самолётах (после 12-го ряда идёт сразу 14-й). Из-за суеверности многих пилотов в США никогда не было истребителя F-13. За YF-12 (прототип SR-71) сразу же последовал F-14 и т.д.

В Англии тоже считают, что число 13 приносит несчастье, но зовётся оно не чёртовой, а «пекарской дюжиной». История превращения в Англии числа 13 в «пекарскую дюжину» началась с введением суровых штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Хлеб неизбежно даёт усушку; чтобы избежать штрафов, все разносчики и лавочники, бравшие хлеб у пекарей, добавляли к каждой дюжине буханок одну лишнюю. Она называлась unbread (нехлеб) и разрезалась на довески ко всем буханкам, которые не дотягивали до фунта или до двух фунтов.

В то же время это число считается благоприятным в Каббале и у индейцев майя.

А производители программного обеспечения пропускают 13 версии своих продуктов. В частности, Microsoft Office 2010 должен был иметь номер версии 13, а вышел под номером 14.

Насчет происхождения мистической силы пятницы, 13, существует несколько версий. Наиболее популярное объяснение дает Тайная Вечеря, в которой принимали участие 13 человек - Иисус и 12 его учеников. Тринадцатым был предатель Иуда. Другое объяснение состоит в том, что конклавы ведьм всегда состояли из тринадцати участниц. Протоколы судов не всегда подтверждают это правило, но народ верил в него твердо.

Считается, что в этот день все упыри, ведьмы и прочая нечисть собирается на демонический шабаш со всех концов света. Еще пятница «провинилась» в том, что, по преданию, Адам и Ева отведали запретный плод и были изгнаны из рая именно в этот день.

Есть и другая версия: 700 лет назад прекратила существование самая могущественная и богатая организация в Европе – Орден Тамплиеров. Воинствующие монахи строили дороги, вели войны, финансировали строительство готических соборов. Но в 1307 году они исчезли с исторической арены так же таинственно, как и появились на ней. В один день 13 апреля, в пятницу, все они были схвачены, посажены за решетку, а потом сожжены на кострах инквизиции.

Некоторые астрологи считают, что само число 13 по нумерологии — начало всего нового. В средние века в противовес дюжине — числу 12 — люди, занимавшиеся темными делами, решили «изобрести» чертову дюжину, которая обозначается цифрой 13. Пятница в качестве негативного дня в сочетании с «чертовым» числом выбрана потому, что сны с четверга на пятницу считаются вещими. В ХХ веке рекламную кампанию суеверию сделал Альфред Хичкок, который появился на свет как раз в «черную» пятницу. В дате своего рождения он увидел знак свыше и принялся снимать мистические фильмы, один из которых – «Пятница, 13». С тех пор и пошло, и поехало…