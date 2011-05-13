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Posted 12 мая 2011, 20:30

Published 12 мая 2011, 20:30

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Во Владивостоке "побежит" целый остров

12 мая 2011, 20:30
Сюжет
Спорт
На острове Попова пройдет легкоатлетический кросс

ВЛАДИВОСТОК. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу, 14 мая, на острове Попова состоится легкоатлетический кросс, посвященный Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.
Поучаствовать в забеге могут все желающие жители и гости острова Попова без возрастных ограничений.
Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с населением о. Попова при содействии управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения, а также инициативная группа жителей острова.
Как рассказали организаторы, маршрут кросса пролегает через весь остров, а победители соревнований будут награждены почетными грамотами и призами. Старт участников состоится от здания отдела по работе с населением о.Попова (ул. Подгорная, 23) в 11.00.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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