Во Владивостоке "побежит" целый остров

ВЛАДИВОСТОК. 13 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу, 14 мая, на острове Попова состоится легкоатлетический кросс, посвященный Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.

Поучаствовать в забеге могут все желающие жители и гости острова Попова без возрастных ограничений.

Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с населением о. Попова при содействии управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения, а также инициативная группа жителей острова.

Как рассказали организаторы, маршрут кросса пролегает через весь остров, а победители соревнований будут награждены почетными грамотами и призами. Старт участников состоится от здания отдела по работе с населением о.Попова (ул. Подгорная, 23) в 11.00.