Состоялось заседание Инвестиционного совета при правительстве Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 14 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялось первое заседание Инвестиционного совета при правительстве Хабаровского края в новом составе. Оно прошло под председательством первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам Геннадия Апанасенко.

В соответствии с новым положением, утвержденным постановлением губернатора края, расширены функции Инвестиционного совета и усовершенствован порядок его работы. Совету присвоен статус органа, определяющего основные направления краевой инвестиционной политики. Новый формат работы предусматривает упорядочение механизма финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности, вводит порядок сопровождения инвестиционных проектов.

На заседании совета рассмотрены вопросы организации инвестиционного процесса на территории края, а также проекты краевого закона «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае» и Положения о сопровождении инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории края. Кроме того, обсужден механизм формирования Краевой адресной инвестиционной программы, предложенный министерством экономического развития и внешних связей края.

Решением совета утвержден состав рабочей группы для содействия инвесторам в разрешении проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов.