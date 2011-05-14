В Хабаровске прошел традиционный "Парад профессий"

ХАБАРОВСК. 14 мая. ВОСТОК-МЕДИА – В самом центре Хабаровска, на площади им. Ленина, учреждения начального и среднего профессионального образования представили жителям города результаты своей деятельности.

Образовательные учреждения в очередной раз получили возможность прорекламировать свои учебные заведения, привлечь новых студентов, а также реализовать выпускаемую продукцию по ценам производителя и заключить выгодные контракты на последующие поставки.

Учреждения профессионального образования Хабаровска выпускают широкий спектр продукции, востребованной среди населения города: от хлебобулочных изделий до предметов мебели и сельскохозяйственного инвентаря. Эти товары отличаются высоким качеством и демократичными ценами, которые зачастую ниже рыночных. Поэтому учреждения профессионального образования могут составить серьезную конкуренцию производителям аналогичных товаров.

Кроме того, «Парад профессий» способствует популяризации рабочих специальностей, востребованных в производственном секторе экономики. Несмотря на плохую погоду и будний день, ярмарка пользовалась большой популярностью среди жителей города.