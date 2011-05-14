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Posted 14 мая 2011, 00:53

Published 14 мая 2011, 00:53

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

В Хабаровске прошел традиционный "Парад профессий"

14 мая 2011, 00:53
На нем была представлена многообразная продукция профучилищ

ХАБАРОВСК. 14 мая. ВОСТОК-МЕДИА – В самом центре Хабаровска, на площади им. Ленина, учреждения начального и среднего профессионального образования представили жителям города результаты своей деятельности.
Образовательные учреждения в очередной раз получили возможность прорекламировать свои учебные заведения, привлечь новых студентов, а также реализовать выпускаемую продукцию по ценам производителя и заключить выгодные контракты на последующие поставки.
Учреждения профессионального образования Хабаровска выпускают широкий спектр продукции, востребованной среди населения города: от хлебобулочных изделий до предметов мебели и сельскохозяйственного инвентаря. Эти товары отличаются высоким качеством и демократичными ценами, которые зачастую ниже рыночных. Поэтому учреждения профессионального образования могут составить серьезную конкуренцию производителям аналогичных товаров.
Кроме того, «Парад профессий» способствует популяризации рабочих специальностей, востребованных в производственном секторе экономики. Несмотря на плохую погоду и будний день, ярмарка пользовалась большой популярностью среди жителей города.

По материалам пресс-центра правительства Хабаровского края
Фото Валерия Спидлена

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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