Умер один из ликвидаторов аварии на АЭС "Фукусима-1"

Posted 15 мая 2011, 01:42
Published 15 мая 2011, 01:42
Modified 17 сентября 2022, 11:09
Updated 17 сентября 2022, 11:09
ВЛАДИВОСТОК. 15 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Один из сотрудников аварийной АЭС «Фукусима-1» умер в субботу, после того как потерял сознание во время ликвидации последствий аварии.
Об этом сообщила компания-оператор АЭС TEPCO.
Причины произошедшего выясняются. Экстренный осмотр не показал наличия радиоактивных веществ на теле и одежде пострадавшего. Доза его облучения в ходе работы на станции составила 0,17 миллизиверта при годовой норме для участников аварийных операций на ядерных объектах в 250 миллизивертов.
ИТАР-ТАСС