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Posted 15 мая 2011, 01:42

Published 15 мая 2011, 01:42

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Умер один из ликвидаторов аварии на АЭС "Фукусима-1"

15 мая 2011, 01:42
Сюжет
Происшествие
Человек скончался во время ремонтных работ на станции

ВЛАДИВОСТОК. 15 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Один из сотрудников аварийной АЭС «Фукусима-1» умер в субботу, после того как потерял сознание во время ликвидации последствий аварии.

Об этом сообщила компания-оператор АЭС TEPCO.

Причины произошедшего выясняются. Экстренный осмотр не показал наличия радиоактивных веществ на теле и одежде пострадавшего. Доза его облучения в ходе работы на станции составила 0,17 миллизиверта при годовой норме для участников аварийных операций на ядерных объектах в 250 миллизивертов.
ИТАР-ТАСС

#Денис Объедкин#Новости#АТР#Происшествие
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