Умер один из ликвидаторов аварии на АЭС "Фукусима-1"

Причины произошедшего выясняются. Экстренный осмотр не показал наличия радиоактивных веществ на теле и одежде пострадавшего. Доза его облучения в ходе работы на станции составила 0,17 миллизиверта при годовой норме для участников аварийных операций на ядерных объектах в 250 миллизивертов.

ИТАР-ТАСС