Игорь Шувалов открыл новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов торжественно открыл реконструированную в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 взлетно-посадочную полосу N1 в аэропорту города. Накануне первый вице-премьер прибыл во Владивосток с рабочей поездкой.

Игорь Шувалов совместно с министром транспорта РФ Игорем Левитиным, главой Минрегионразвития Виктором Басаргиным и губернатором края Сергеем Дарькиным перерезали ленточку, после чего полоса официально была принята в эксплуатацию.

Отметим, до этого времени примерно в течение одного месяца она действовала в тестовом техническом режиме. Сразу после торжественного запуска на полосу приземлился самолет «Владивосток Авиа», который прибыл из Пекина. А через несколько минут еще один лайнер этой же компании отправился в рейс в Санкт-Петербург.

Взлетно-посадочная полоса N1 - это четвертый из сданных объектов саммита АТЭС. Работы по ее реконструкции начались в мае 2009 года. Протяженность взлетно-посадочной полосы была увеличена до трех с половиной километров, проведена реконструкция покрытия. Все это позволит аэропорту «Владивостока» круглосуточно принимать большинство современных воздушных судов. Пропускная способность нашего аэропорта увеличится до пяти миллионов пассажиров в год. Как отмечает губернатор края, это поставит аэропорт «Владивосток» в ряд крупнейших современных аэропортов мира.

По информации пресс-службы краевой администрации