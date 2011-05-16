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Posted 15 мая 2011, 21:59

Published 15 мая 2011, 21:59

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Игорь Шувалов открыл новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Владивостока

15 мая 2011, 21:59
Первый вице-премьер посетил саммитные объекты

ВЛАДИВОСТОК. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов торжественно открыл реконструированную в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 взлетно-посадочную полосу N1 в аэропорту города. Накануне первый вице-премьер прибыл во Владивосток с рабочей поездкой.
Игорь Шувалов совместно с министром транспорта РФ Игорем Левитиным, главой Минрегионразвития Виктором Басаргиным и губернатором края Сергеем Дарькиным перерезали ленточку, после чего полоса официально была принята в эксплуатацию.
Отметим, до этого времени примерно в течение одного месяца она действовала в тестовом техническом режиме. Сразу после торжественного запуска на полосу приземлился самолет «Владивосток Авиа», который прибыл из Пекина. А через несколько минут еще один лайнер этой же компании отправился в рейс в Санкт-Петербург.
Взлетно-посадочная полоса N1 - это четвертый из сданных объектов саммита АТЭС. Работы по ее реконструкции начались в мае 2009 года. Протяженность взлетно-посадочной полосы была увеличена до трех с половиной километров, проведена реконструкция покрытия. Все это позволит аэропорту «Владивостока» круглосуточно принимать большинство современных воздушных судов. Пропускная способность нашего аэропорта увеличится до пяти миллионов пассажиров в год. Как отмечает губернатор края, это поставит аэропорт «Владивосток» в ряд крупнейших современных аэропортов мира.
По информации пресс-службы краевой администрации

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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