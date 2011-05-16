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Posted 15 мая 2011, 20:52

Published 15 мая 2011, 20:52

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Приморский танкер "застрял" на Миссисипи

15 мая 2011, 20:52
Сюжет
Происшествие
"Залив Байкал" не может доставить груз из-за разлива реки в США

ВЛАДИВОСТОК. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Российский танкер «Залив Байкал» не может доставить груз сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод Baton Rouge компании Exxon Mobil Corp в США из-за разлившейся реки Миссисипи, сообщает «Морской бюллетень».
По некоторым данным, принадлежащее компании PRISCO судно не сможет проплыть под мостом Interstate из-за резко поднявшегося уровня воды в реке Миссисипи.
В некоторых районах уровень воды в Миссисипи поднялся на 14 метров.
Павел Марков

Фото: en.wikipedia.org

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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