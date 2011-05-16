Приморский танкер "застрял" на Миссисипи

Posted 15 мая 2011, 20:52
Published 15 мая 2011, 20:52
Modified 17 сентября 2022, 11:09
Updated 17 сентября 2022, 11:09
ВЛАДИВОСТОК. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Российский танкер «Залив Байкал» не может доставить груз сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод Baton Rouge компании Exxon Mobil Corp в США из-за разлившейся реки Миссисипи, сообщает «Морской бюллетень».
По некоторым данным, принадлежащее компании PRISCO судно не сможет проплыть под мостом Interstate из-за резко поднявшегося уровня воды в реке Миссисипи.
В некоторых районах уровень воды в Миссисипи поднялся на 14 метров.
Павел Марков
Фото: en.wikipedia.org