В Хабаровске начала работать "горячая" телефонная линия "Нет свалкам!"

ХАБАРОВСК. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске начала работать «экологическая горячая линия». В рамках Дней защиты от экологической опасности Хабаровское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совместно с Управлением по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города открыло с 15 мая 2011 года «горячую» телефонную линию «Нет свалкам!».

Позвонив по телефону 23-27-51 с 9-00 до 18-00, горожане смогут сообщить информацию о несанкционированных свалках, фактах самовольной рубки деревьев и других природоохранных нарушениях на территории городского округа. Собранная информация будет использована для организации совместных экологических рейдов представителей природоохранных молодежных дружин и специалистов Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска.

Основная цель акции - формирование экологической культуры в обществе, привлечение населения города к выявлению и предупреждению стихийных свалок, являющихся серьезной проблемой для каждого большого города.

Оперативно предоставленная информация о виновниках свалок (номер автомобиля, наименование предприятия или организации, фотоснимки или заявление) поможет природоохранным службам оперативно привлечь нарушителей к ответственности и обеспечить ликвидацию свалок силами нарушителей.

По информации, поступающей на «горячую линию», будет составлена база данных несанкционированных свалок Хабаровска. Каждая свалка будет взята под контроль с определением степени опасности несанкционированно размещенных отходов для окружающей природы и населения и выявлением виновников образования свалок. К этой работе будут привлечены студенты Хабаровских вузов, обучающиеся по экологическим специальностям. Именно они будут проверять информацию, поступившую от горожан и участвовать в экологических рейдах со специалистами экологических служб.

Особое внимание в ходе акции планируется уделить профилактической работе с населением и юридическими лицами – злостными устроителями свалок. Планируется не только применять в их отношении штрафные санкции, но и создать специальный рейтинг самых загрязненных дворовых территорий, недобросовестных управляющих компаний, организаций и предприятий, с освещением сведений в средствах массовой информации.

В рамках акции планируется распространение листовок, освещение результатов акции в средствах массовой информации, установка предупредительных аншлагов в местах несанкционированных свалок.