В прошлом году комсомольчане получили 975 ипотечных кредитов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В 2010 году финансово-кредитными учреждениями Комсомольска-на-Амуре выдано горожанам 975 ипотечных кредитов на общую сумму 788,4 млн. рублей. Это в 2,3 раза больше чем в 2009 году, передает РИА «Восток-Медиа».

Ставки по ипотеке в Комсомольске находятся в диапазоне от 9,5 до 17 процентов годовых по рублевым кредитам, срок ипотечного кредитования может достигать 50 лет.