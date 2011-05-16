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Posted 15 мая 2011, 21:56

Published 15 мая 2011, 21:56

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

В прошлом году комсомольчане получили 975 ипотечных кредитов

15 мая 2011, 21:56
На общую сумму 788 миллионов рублей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В 2010 году финансово-кредитными учреждениями Комсомольска-на-Амуре выдано горожанам 975 ипотечных кредитов на общую сумму 788,4 млн. рублей. Это в 2,3 раза больше чем в 2009 году, передает РИА «Восток-Медиа».
Ставки по ипотеке в Комсомольске находятся в диапазоне от 9,5 до 17 процентов годовых по рублевым кредитам, срок ипотечного кредитования может достигать 50 лет.

По сообщению пресс-службы мэрии

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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