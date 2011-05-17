Ко дню города два детских садика в Благовещенске сдать не успеют

БЛАГОВЕЩЕНСК. 17 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Строители не успевают сдать два детских сада ко дню рождения Благовещенска. Сегодня глава амурской столицы Владимир Кобелев инспектировал эти объекты. Подрядчики нашли, чем объяснить свою нерасторопность. К примеру, реконструкция детсада на Горького и 50-летия Октября тормозится из-за долгих проектировочных работ.

Здесь не могут согласовать план модернизации двух пристроек, где разместятся пищеблок и актовый зал. Не готов пока и проект благоустройства. Второй объект, на Соколовской, строители также собираются сдать с месячным опозданием – недавно были ужесточены некоторые нормы производства работ, сегодня приходится многое переделывать.

Оба садика будут открыты ориентировочно в августе, очередь сократится на 280 детей.

Депутаты Гордумы на ближайшем заседании пообещали скорректировать бюджет и увеличить финансирование по обоим объектам.