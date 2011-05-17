vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2011, 05:20

Published 17 мая 2011, 05:20

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

Ко дню города два детских садика в Благовещенске сдать не успеют

17 мая 2011, 05:20
Их смогут подготовить к приему детей только в августе

БЛАГОВЕЩЕНСК. 17 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Строители не успевают сдать два детских сада ко дню рождения Благовещенска. Сегодня глава амурской столицы Владимир Кобелев инспектировал эти объекты. Подрядчики нашли, чем объяснить свою нерасторопность. К примеру, реконструкция детсада на Горького и 50-летия Октября тормозится из-за долгих проектировочных работ.
Здесь не могут согласовать план модернизации двух пристроек, где разместятся пищеблок и актовый зал. Не готов пока и проект благоустройства. Второй объект, на Соколовской, строители также собираются сдать с месячным опозданием – недавно были ужесточены некоторые нормы производства работ, сегодня приходится многое переделывать.
Оба садика будут открыты ориентировочно в августе, очередь сократится на 280 детей.
Депутаты Гордумы на ближайшем заседании пообещали скорректировать бюджет и увеличить финансирование по обоим объектам.

Илья Пашковский

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика