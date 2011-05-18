Поздравления с Международным днем музеев принимают работники Экспоцентра ОАО "КнААПО"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Поздравления с Международным днем музеев принимают сегодня работники Экспоцентра Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Гагарина. Это единственный на Дальнем Востоке музей военной и гражданской авиационной техники, открытый 36 лет назад, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-центра предприятия.

Музей ОАО «КнААПО» обладает коллекцией, которая отражает все вехи развития авиационного предприятия. Среди уникальных экспонатов - модельный ряд заводских самолётов, начиная с первенца Р-6 и заканчивая современными разработками, переходящее знамя стройки № 126, как назывался будущий завод в 30-х годах, и телеграмма И. Сталина 1941 года слесарю цеха № 1 И. Хохлову, сдавшему на постройку звена бомбардировщиков 10000 рублей из личных сбережений. В числе реликвий шкатулки и капсулы с землёй из городов-героев, которые были доставлены в Комсомольск-на-Амуре заводчанами – участниками автопробега 1985 года к открытию заводского мемориала памяти авиастроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники Экспоцентра проводят коллективные музейные экскурсии для работников объединения, подшефных учебных заведений, гостей предприятия. За консультациями к ним обращаются специалисты краевых, муниципальных и ведомственных музеев. Руководит музеем с 2008 года Татьяна Чиркина.

Экспозиции и стенды Экспоцентра постоянно обновляются, чтобы отвечать современным требованиям музейного дела. В выставочных залах широко применяются мультимедийные технологии: сенсорные киоски, плазменные панели. В ближайшее время посетители Экспоцентра смогут побывать на новых выставках «Его имя носит завод», «Сотрудничество с ОКБ А.И. Микояна. Производство самолётов МиГ-15, МиГ-17», «Производство товаров народного потребления».