Стивен Сигал хочет обсудить с Путиным создание киборгов

ВЛАДИВОСТОК. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Известный киноактер Стивен Сигал, который ранее был признан реинкарнацией одного из учителей тибетского буддизма, обратился к Владимиру Путину с предложением встретиться и обсудить детали проекта «Россия-2045», посвященного созданию киборгов, сообщает сайт проекта.

В видеообращении Сигал призвал Путина обратить внимание и на возможность радикального продления человеческой жизни, над которой работают состоящие в движении ученые. Он назвал российского премьера «выдающимся мировым лидером» и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках проекта, к которому, по его словам, присоединился недавно.

Сигал отметил, что для него, как для буддиста, важно, что проект обещает «не только утоление страданий, но и спасение тех, кто находится на грани жизни и смерти».

В видеосообщении актер говорит, что «идеи движения, которые являются уникальными в том смысле, что это слияние науки и духовности» помогут заново создавать и восстанавливать органы тела. Сигал отметил, что сам имеет русские корни, и выразил надежду, что реализация проекта поможет России усилить позиции в мировом сообществе.

Сайт проекта «Россия 2045» сообщает, что его участники работают над технологией создания искусственного тела. Участники организации уверены, что к 2045 году возможности искусственного тела превысят возможности существующего человеческого организма. По мнению членов движения, человеческое тело нового типа сможет переносить радиацию, отсутствие кислорода, давление, высокие температуры и другие «экстремальные внешние условия», а люди смогут «переселяться» в новые тела по собственному желанию и даже управлять ими с расстояния.

В «России 2045» уверены, что группа может «ликвидировать старение и даже смерть, преодолеть фундаментальные пределы физических и психических возможностей».

На данный момент основная цель движения «Россия 2045», по словам ее участников – «создание в России мирового идеологического центра для разработки сценариев технологического прорыва».

Среди экспертов, состоящих в стратегическом общественном движении «Россия 2045» - создатель аппарата «Биоискусственная печень» Вячеслав Рябинин, изобретатель наносенсорной системы «Электронный нос» Михаил Яблоков, публицист Максим Калашников и другие деятели.

В свою очередь, русская православная церковь критикует проект. В частности, известный богослов Алексей Осипов заявил, что, «по христианскому учению, душа - это субстанция, которая после смерти отделяется от тела, но не прекращает своего существования, и не мы властны отделять душу от тела и помещать эту душу туда, куда нам хочется».

В свою очередь глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов заявил, что «именно Церкви есть, что сказать ученым о бессмертии». По его мнению, «именно Церковь знает, Кто и как победил смерть», а значит, важно «воспитывать трезвение у ученых, некоторые из которых исповедуют не только антихристианские, но и совершенно ненаучные теории о возможности достижения бессмертия с помощью достижений техники».