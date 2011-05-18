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Posted 18 мая 2011, 00:24

Published 18 мая 2011, 00:24

Modified 17 сентября 2022, 11:09

Updated 17 сентября 2022, 11:09

В Хабаровске открылись международные соревнования по боксу памяти Константина Короткова

18 мая 2011, 00:24
Сюжет
Спорт
Для участия в турнире приехали команды двадцати четырех стран

ХАБАРОВСК. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске открылся международный боксерский турнир, посвященный памяти знаменитого хабаровского спортсмена, Героя Советского Союза Константина Короткова. Для участия в турнире приехали команды двадцати четырех стран. Соревнования продлятся пять дней. За это время зрители смогут увидеть девяносто боев.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт приветствовал бойцов и гостей чемпионата, поздравил с большим спортивным праздником.
«Развитие бокса в Хабаровском крае имеет давние и хорошие традиции. На протяжении многих лет наши спортсмены становятся победителями и призерами самых престижных турниров, входят в состав сборной команды России.
Особую значимость соревнованиям придает тот факт, что проходят они в дни праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и служат увековечиванию памяти нашего замечательного земляка Константина Короткова», - сказал Вячеслав Шпорт.
Губернатор выразил уверенность, что международный турнир пройдет на высоком уровне, послужит дальнейшему развитию бокса в Хабаровском крае, укреплению дружбы и взаимопонимания между спортсменами разных стран.

По материалам пресс-центра правительства Хабаровского края
Фото Валерия Спидлена

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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