В Хабаровске открылись международные соревнования по боксу памяти Константина Короткова

ХАБАРОВСК. 18 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске открылся международный боксерский турнир, посвященный памяти знаменитого хабаровского спортсмена, Героя Советского Союза Константина Короткова. Для участия в турнире приехали команды двадцати четырех стран. Соревнования продлятся пять дней. За это время зрители смогут увидеть девяносто боев.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт приветствовал бойцов и гостей чемпионата, поздравил с большим спортивным праздником.

«Развитие бокса в Хабаровском крае имеет давние и хорошие традиции. На протяжении многих лет наши спортсмены становятся победителями и призерами самых престижных турниров, входят в состав сборной команды России.

Особую значимость соревнованиям придает тот факт, что проходят они в дни праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и служат увековечиванию памяти нашего замечательного земляка Константина Короткова», - сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор выразил уверенность, что международный турнир пройдет на высоком уровне, послужит дальнейшему развитию бокса в Хабаровском крае, укреплению дружбы и взаимопонимания между спортсменами разных стран.